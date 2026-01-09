पुणे

Daund Temple Theft : दौंडमध्ये ग्रामदैवताच्या चरणी चोरी; पारगावच्या तुकाईदेवी मंदिरातील दोन दानपेट्या फोडल्या!

Tukaidevi Temple Theft : दौंड तालुक्यातील पारगाव येथील तुकाईदेवी मंदिरातील दानपेट्या फोडून अज्ञात चोरट्याने रोकड आणि इन्व्हर्टर मशीन लंपास केले. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून पोलीस चोरट्याचा शोध घेत आहेत.
Midnight Robbery at Tukaidevi Temple in Pargaon

Midnight Robbery at Tukaidevi Temple in Pargaon

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रकाश शेलार

खुटबाव ( पुणे) : पारगाव येथील ग्रामदैवत तुकाईदेवी मंदिराच्या दोन दानपेट्या अज्ञात चोरट्याने फोडून रोख रक्कम लंपास केली. सदर घटना गुरुवार दिनांक ८ रोजी मध्यरात्री १२.३० ते १.०० च्या सुमारास घडली. घटना‌ तुकाई देवस्थाने मंदिर परिसरामध्ये लावलेल्या सीसीटीवी कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाली आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
temple
daund
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com