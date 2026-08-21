पुणे

हेड संसदीय समित्यांची फेररचना प्रलंबित

हेड संसदीय समित्यांची फेररचना प्रलंबित
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नवी दिल्ली, ता. २१ (वृत्तसंस्था) : खासदारांच्या नैतिक वर्तणुकीशी संबंधित समितीसह संसदेच्या अनेक महत्त्वाच्या समित्यांची फेररचना अद्याप प्रलंबित आहे. या समित्यांचा मागील कार्यकाळ संपून देखील त्यांची स्थापना होऊ शकलेली नाही. लोकसभेच्या संकेतस्थळावर याबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
लोकसभेच्या कामकाजामध्ये सुधारणा सुचविणारी नियम समिती आणि खासदारांच्या निवास व्यवस्था व सुविधांवर देखरेख ठेवणाऱ्या ‘सभागृह समिती’ला अद्याप अध्यक्ष मिळू शकलेला नाही. लाभाच्या पदांशी संबंधित संयुक्त समितीची (जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट) फेररचनाही प्रलंबित असून, ही समिती ‘कलम-१०२’ अंतर्गत एखाद्या पदावर राहिल्यामुळे खासदार अपात्र ठरतो का, याची तपासणी करते. सभागृहामध्ये सादर करण्यात येणारे विविध सरकारी दस्तावेज आणि अहवाल हे कायदेशीर तरतुदींच्या चौकटीत आहेत की नाही, याची खात्री करणारी ‘पेपर्स लेड ऑन द टेबल’ समिती आणि खासगी सदस्यांनी मांडलेल्या विधेयकांसाठी वेळ निश्चित करणारी ‘खासगी सदस्य विधेयके आणि ठराव समिती’ यांचीही फेररचना होणे बाकी आहे.

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या समित्यांची
फेररचना प्रलंबित
- नियम
- नैतिकता
- आर्थिक घडामोडी
- रेल्वेविषयक निर्णय
- अधिकाऱ्यांची वर्तणूक
- संसदीय कामकाज

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संसदीय समित्यांची रचना
खासदारांच्या नैतिकतेवर समिती
सेवासुविधांची देखरेख समिती
कलम-१०२ चा अभ्यास
आर्थिक घडामोडींवरील समिती
अध्यादेशांचे पुनरावलोकन
सभा सोडण्याच्या प्रक्रियांचे मार्गदर्शन
खासगी सदस्य विधेयके
वर्तमान संसदीय समस्यांचा शोध
खासदार अपात्र ठरवण्याची प्रक्रियासंबंधी
संसदीय कायदेमंडळातील सुधारणा
स्थानिक समित्यांचा विकास
संसदीय कामकाज सुधारणा
आमदारांच्या नियमनाचे महत्व
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