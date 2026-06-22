पारनेर -रस्ता उदघाटन

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पारनेर ः बुगेवाडी रस्ता भूमिपूजन करताना सुजित झावरे. समवेत मान्यवर.
विकासकामांना निधी कमी
पडू देणार नाही ः झावरे
पारनेर, ता. २२ ः शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधीची कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही. एक कोटींच्या कामाबरोबरच लवकरच शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणखी पाच कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय पाणीपुरवठा योजना, संविधान भवन, सौरऊर्जा प्रकल्प, अशी विकासकामे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून मार्गी लावली जातील, अशी ग्वाही शिवसेना नेते सुजित झावरे यांनी दिली.
शिवसेनेच्या ६० व्या वर्धापनदिनानिमित्त शहरात एक कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन झावरे यांच्या हस्ते झाले. झावरे म्हणाले, शहराला समृद्ध ऐतिहासिक वारसा आहे. शहराच्या विकासासाठी माजी आमदार स्व. वसंतराव झावरे यांनी मोठे योगदान दिले. त्यांचे अपूर्ण राहिलेले विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत. शहराला जोडणाऱ्या वाड्या-वस्त्यांमधील सर्व रस्त्यांचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख अनिल शिंदे, बाबूशेठ टायरवाले, तालुकाप्रमुख अरुण ठाणगे, महिला आघाडी प्रमुख डॉ. कोमल भंडारी, उपजिल्हाप्रमुख प्रियांका खिलारी, आशा खोडदे, संगीता खोडदे, सुवर्णा खोडदे, स्वाती खोडदे, अनिता खोडदे, खंडू भुकन, माजी नगराध्यक्ष नितीन अडसूळ आदींसह शिवसैनिक उपस्थित होते.
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झावरे यांनी तालुक्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा विकास निधी उपलब्ध करून दिला. पुढील काळात सर्वांनी साथ दिल्यास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून शहरासाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांचा विकास निधी आणू.
-अनिल शिंदे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना.