पारनेर - बाजार समितीत कांद्याची आवक वाढली व बाजारभाव वाढले

कांद्याची आवक वाढली, तरी बाजारभाव तेजीत
पारनेर बाजार समितीत १९ हजार ४५९ गोण्यांची आवक
पारनेर, ता. २५ ः पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या महिन्यापासून कांद्याची आवक वाढत असतानाही बाजारभावात सातत्याने वाढ होत आहे. रविवारी (ता. २५) बाजार समितीच्या आवारात गावरान आणि नवीन लाल कांदा मिळून १९ हजार ४५९ गोण्यांची आवक झाली. कांद्याला प्रतिक्विंटल एक हजार ते पाच हजार ५०० रुपयांपर्यंत बाजारभाव मिळाला.
काही शेतकऱ्यांकडे अद्याप जुना गावरान कांदा शिल्लक आहे. त्याचबरोबर नवीन लाल कांद्याची आवकही सुरू झाली आहे. त्यामुळे बाजार समितीत कांद्याची आवक वाढली आहे. रविवारी गावरान आणि नवीन लाल कांद्याच्या एकूण १९ हजार ४५९ गोण्यांची आवक नोंदविण्यात आली.
पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आठवड्यातील रविवार, बुधवार आणि शुक्रवार या तीन दिवशी कांद्याचे लिलाव होतात. हे लिलाव खुल्या पद्धतीने आणि शेतकऱ्यांसमोर कांद्याच्या गोण्या उघडून केले जातात. पारनेरसह अन्य राज्यांतील व्यापारीही कांदा खरेदीसाठी बाजार समितीत येतात. त्यामुळे इतर बाजार समित्यांच्या तुलनेत कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळत असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणावर आवक होत आहे.
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सध्या लाल कांद्याची काढणी सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांनी कांदा व्यवस्थित वाळवून, चांगली प्रतवारी करून विक्रीसाठी बाजार समितीत आणावा, असे आवाहन बाजार समितीचे सचिव सुरेश आढाव यांनी केले आहे.
- सुरेश आढाव, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पारनेर
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कांद्याचे बाजारभाव (रुपये प्रतिक्विंटल)
लाल कांदा
एक नंबर : ४,९०० ते ५,२०० रुपये
दोन नंबर : ४,४०० ते ४,८०० रुपये
तीन नंबर : ३,२०० ते ४,३०० रुपये
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गावरान कांदा
एक नंबर : ४,८०० ते ५,००० रुपये
दोन नंबर : ४,००० ते ४,७०० रुपये
तीन नंबर : ३,००० ते ३,९०० रुपये
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