मुख्य अंकासाठी ः चार लाख भाविकांनी गायले ‘पसायदान’

पैठण, ता. ९ : संत एकनाथ महाराजांच्या नाथषष्ठी सोहळ्यानिमित्त पैठणनगरीत सोमवारी (ता. नऊ) भक्तीचा एक अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक संगम पाहायला मिळाला. दुपारी अडीचला चार लाखांहून अधिक भाविकांनी एकाच वेळी ‘पसायदान’ गात जगाला विश्वशांती आणि मानवतेचा संदेश दिला. या सामूहिक पठणाने संपूर्ण पैठण परिसर भक्तिमय झाला होता. संत एकनाथ महाराज ट्रस्ट आणि शिवचरित्र पारायण सोहळ्याचे संस्थापक प्रा. चंद्रकांत भराट यांच्या पुढाकारातून सलग नवव्या वर्षी हा स्तुत्य उपक्रम राबविण्यात आला. यात्रेसाठी राज्यभरातून आलेले वारकरी, फडकरी, नाथभक्त आणि विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यात उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले.
