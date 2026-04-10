Pashan News : पाषाण तलावातील जलसंपदा धोक्यात; हजारो माशांचा मृत्यू

पुणे शहरातील निसर्गरम्य पाषाण तलाव परिसराला सध्या जलपर्णीचा मोठा विळखा पडला असून, येथील पर्यावरणीय समतोल पूर्णपणे बिघडला आहे.
fish death in pashan lake

fish death in pashan lake

पुणे/ पाषाण - शहरातील निसर्गरम्य पाषाण तलाव परिसराला सध्या जलपर्णीचा मोठा विळखा पडला असून, येथील पर्यावरणीय समतोल पूर्णपणे बिघडला आहे. रामनदीतून आणि आजूबाजूच्या सोसायट्यांमधून येणारे मैलामिश्रित सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय थेट तलावात सोडले जात आहे. परिणामी, तलावातील पाण्यातील प्राणवायूची पातळी कमालीची घटली असून, गेल्या काही दिवसांपासून हजारो मासे मृत पावत आहेत. या वाढत्या प्रदूषण, दुर्गंधीमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.

