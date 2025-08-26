PMPML Bus : पुणे सोलापूर महामार्गावरील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर! पीएमपीएमएल बस चालक मोबाईलवर व्हिडीओ पहात सुटला सुसाट

- सुनील जगतापथेऊर - पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरून पीएमटी घेऊन जात असताना स्टेअरिंगसमोर मोबाईल ठेवून बस चालविल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हा प्रकार लोणी स्टेशन ते शेवाळवाडी दरम्यान रविवारी (ता. २४) सायंकाळी पांच वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आला. यामुळे पुणे सोलापूर महामार्गावरील दौंड व हवेली तालुक्यातील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला आहे..विद्यार्थी, कामगार, व्यावसायिक यांना सोयीचा व सुरक्षित प्रवास व्हावा यासाठी 'पीएमपीएमएल'ने बससेवा सुरू केली आहे. हडपसर पासून दौंड तालुक्यातील वरवंड व शिरूर तालुक्यातील न्हावऱ्या पर्यंत ही सेवा दिली जाते. रविवारी पाच वाजण्याच्या सुमारास एमएच १२ एक्सएम ६२८९ ही बस सोलापूर दिशेकडून हडपसरच्या दिशेला चालली होती. या बस चालकाने लोणी स्टेशन ते शेवाळवाडी यादरम्यान ५ हून अधिक किलोमीटर मोबाइलवर व्हिडीओ पाहत बस चालवली, अपघात होता होता दोनवेळा वाचला..बस चालवतानाच काय कोणतेही वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलू नये, हेडफोनचा वापर करू नये, मोबाईलचा वापर टाळावा, अन्यथा तो मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा ठरतो, असे असतानाही पीएमपीएमएलचे काही चालक बेशिस्त वागताना सापडत आहेत. पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कसा लगाम घालणार? हे आता पाहावे लागणार आहे..दरम्यान, बेशिस्तपणे वाहने चालवल्यास मोटार वाहन कायद्यातील विविध कलमांतर्गत वाहनचालकावर दंडात्मक आणि कारावासाची देखील शिक्षा होते. वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर केला तर मोटार वाहन कायदा कलम १८४ नुसार दंडात्मक कारवाई होते. पहिल्यावेळी जर मोबाईलवर बोलताना सापडला तर एक हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. तर दुसर्या आणि तिसर्या वेळी नियमभंग केला तर वाढीव दंडाची देखील कायद्यात तरतूद आहे..पीएमपीएमएलची बस सेवा ही पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत व पुणे शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा आहे. या बसच्या भरोशावर लाखो प्रवासी व्यवसाय, नोकरी, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जाण्यासाठी दररोज प्रवास करतात.चालकांच्या खांद्यावर आपले जीव ठेवून, आमच्यासारख्या प्रवाशांचा बसमधून प्रवास होत असतो. अशा प्रकारे बेशिस्तपणे बस चालवताना चालकांनी मोबाईलचा वापर करू नये. चालक बेशिस्तपणा करत असतील तर पीएमपीएमएलचे अधिकारी याकडे लक्ष देणार का असा प्रश्न चर्चेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.