Swargate Bus Stand : स्वारगेट स्थानकात प्रवाशांची लूट; दोन महिलांचे दागिने लंपास

पुणे - उन्हाळी सुट्यांमुळे स्वारगेट एसटी स्थानकावर होणाऱ्या प्रवाशांच्या गर्दीचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी दोन वेगवेगळ्या घटनांत महिलांचे एक लाख ६९ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने लांबवले. याप्रकरणी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, स्थानक परिसरातील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..पहिली घटना रविवारी (ता. १०) सकाळी साडेआठच्या सुमारास घडली. धनकवडीतील आंबेगाव पठार येथील ३५ वर्षीय महिला उन्हाळी सुटीनिमित्त आपल्या मुलांसह माहेरी जाण्यासाठी स्वारगेट स्थानकावर आल्या होत्या. स्वारगेट-लातूर बसमध्ये चढताना प्रवाशांची गर्दी होती. याचाच फायदा घेत चोरट्यांनी महिलेच्या गळ्यातील एक लाख चार हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने शिताफीने चोरून नेले. गर्दीतून बाहेर आल्यानंतर दागिने चोरीला गेल्याचे महिलेच्या लक्षात आले..दुसरी घटना सोमवारी (ता. ११) घडली. चऱ्होली (पिंपरी-चिंचवड) येथील ५४ वर्षीय महिला पंढरपूरला जाण्यासाठी स्वारगेट स्थानकात आल्या होत्या. स्थानकाच्या आवारात बसमध्ये चढण्याच्या गडबडीत चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील ६५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून पोबारा केला..या दोन्ही महिलांनी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रारी नोंदवल्या आहेत. सध्या सुट्यांमुळे स्थानक परिसरात प्रवाशांची मोठी वर्दळ असून, चोरट्यांच्या टोळ्या सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे. पोलिसांनी या घटनांची दखल घेतली असून, स्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासण्याचे काम सुरू आहे. प्रवाशांनी प्रवासादरम्यान आपल्या मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्यावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.