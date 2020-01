पुणे - भाऊसाहेब पाटणकर यांनी आपल्या मराठी शायरीला उर्दूचा कोणताही स्पर्श होणार नाही, याची काळजी घेतली. माझ्या मराठी शायरीला उर्दू शायरीचा अनुवाद तर दूरच; पण त्याचा वासदेखील येऊ नये, असा माझा प्रयत्न असतो, असे ते नेहमी सांगत असत. हैदराबादपासून दिल्लीपर्यंतच्या उर्दू शायरी क्षेत्रातील सर्व प्रस्थापितांच्या शायरांशी झुंज देत त्यांनी स्वतःचे अढळ स्थान निर्माण केले, असे मत ज्येष्ठ कवयित्री संजीवनी बोकील यांनी व्यक्त केले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप रंगत-संगत प्रतिष्ठान आणि श्‍यामची आई फाउंडेशन यांच्यातर्फे ‘भाऊसाहेब पाटणकर स्मृती’ पुरस्कार गीतकार-गायक संदीप खरे यांना निवेदक सुधीर गाडगीळ यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. त्या वेळी बोकील बोलत होत्या. भारत देसडला, प्रमोद आडकर व्यासपीठावर उपस्थित होते. गाडगीळ म्हणाले, ‘‘भाऊसाहेबांनी मराठी शायरीच्या मुलखात केवळ आपले अस्तित्व निर्माण केले नाही, तर त्यांनी या क्षेत्रात आपले अधिराज्य गाजविले. मराठी शायरी हा साहित्यप्रकार मराठी कवींना उपलब्ध करून देत त्यांनी साहित्याचे नवे दालन खुले करून दिले. तसेच, शायरी या साहित्यप्रकाराविषयी ओढ निर्माण केली. त्यांची प्रकट मुलाखत घेण्याची संधी मला मिळाली होती. सृजनशील आव्हानांना सामोरे जाणे, हा त्यांच्या स्वभावाचा मोठा गुण होता.’’ खरे म्हणाले, ‘‘गझल हा एक तरल काव्यप्रकार आहे. या क्षेत्रात भाऊसाहेबांनी दिलेले योगदान प्रेरणादायी आहे.’

Web Title: Patankar unique place in the world of Marathi poetry