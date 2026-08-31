पुणे

Varvand News : वरवंडच्या मैत्रेयी दिवेकरच्या संशोधन उपकरणाला पेटंट

मैत्रेयी दिवेकर हिने विकसित केलेल्या ‘बुद्धिमान आर्थिक जोखीम निरीक्षण उपकरणा’च्या अभिनव डिझाइनला भारत सरकारच्या पेटंट कार्यालयाकडून नुकतीच अधिकृत मान्यता मिळाली.
Maitreyi Divekar

Maitreyi Divekar

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सकाळ वृत्तसेवा
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वरवंड - वरवंड (ता. दौंड) येथील मैत्रेयी अशोक दिवेकर हिने विकसित केलेल्या ‘बुद्धिमान आर्थिक जोखीम निरीक्षण उपकरणा’च्या अभिनव डिझाइनला भारत सरकारच्या पेटंट कार्यालयाकडून नुकतीच अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. या यशामुळे मैत्रेयीचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन होत आहे.

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