Varvand News : वरवंडच्या मैत्रेयी दिवेकरच्या संशोधन उपकरणाला पेटंट

वरवंड - वरवंड (ता. दौंड) येथील मैत्रेयी अशोक दिवेकर हिने विकसित केलेल्या ‘बुद्धिमान आर्थिक जोखीम निरीक्षण उपकरणा’च्या अभिनव डिझाइनला भारत सरकारच्या पेटंट कार्यालयाकडून नुकतीच अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. या यशामुळे मैत्रेयीचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन होत आहे..मैत्रेयीने पुणे येथील पद्मभूषण वसंतदादा पाटील तंत्रज्ञान संस्थेतून संगणक अभियांत्रिकीची पदवी घेतली असून, सध्या ती मुंबईतील ‘सिम्सरी’ (SIMSREE) महाविद्यालयात वित्तशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहे. तिने विकसित केलेले हे उपकरण, आर्थिक व्यवहारांमधील संभाव्य धोके वेळेत ओळखणे, त्यांचे विश्लेषण करणे आणि मोठे नुकसान होण्यापूर्वी संबंधितांना पूर्वसूचना देणे, हा या उपकरणाच्या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश आहे..आर्थिक व्यवहारांमधील असामान्य बदल, फसवणुकीचे संकेत, कर्जाशी संबंधित जोखीम, पैशांच्या प्रवाहातील बदल तसेच भविष्यातील आर्थिक धोक्यांचा अंदाज घेण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होऊ शकतो. बँका, वित्तीय संस्था, विमा क्षेत्र, उद्योगसमूह, गुंतवणूक व्यवस्थापन तसेच डिजिटल आर्थिक व्यवहारांच्या क्षेत्रात या उपकरणाचा भविष्यात उपयोग होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक जोखीम निर्माण होण्यापूर्वीच त्याची पूर्वसूचना मिळवून निर्णय घेण्यास मदत करणारे तंत्रज्ञान म्हणून या संकल्पनेकडे पाहिले जात आहे..या उपकरणाद्वारे मोठे आर्थिक नुकसान होण्यापूर्वीच संबंधितांना पूर्वसूचना मिळणे शक्य होणार आहे. मैत्रेयीने या यशाचे श्रेय तिचे वडील डॉ. अशोक दिवेकर व आई कविता दिवेकर यांच्या मार्गदर्शनाला दिले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अर्थशास्त्र या क्षेत्रातील तिचे हे संशोधन युवा संशोधकांसाठी प्रेरणादायी ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.