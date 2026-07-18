पुणे

Yashwant Sugar Factory : यशवंतचा पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा; उच्च न्यायालयाने रिट याचिका फेटाळली

थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचा पुनरुज्जीवनाचा मार्ग अखेर झाला मोकळा.
yashwant sugar factory theur

yashwant sugar factory theur

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सकाळ वृत्तसेवा
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- सुनील जगताप

थेऊर - थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचा पुनरुज्जीवनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, कारखाना अवसायक (लिक्विडेशन) प्रक्रियेतून बाहेर आल्याची महत्त्वाची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली.या पार्श्वभूमीवर कारखान्याच्या सभासदांनी दाखल केलेली रिट याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे.

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