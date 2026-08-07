पुणे

विद्यार्थ्यांना साहित्याचे वाटप

विद्यार्थ्यांना साहित्याचे वाटप
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विद्यार्थ्यांना साहित्याचे वाटप
पाथर्डी, ता. ७ः शिवप्रहार संघटनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त, तसेच स्वातंत्र्यसैनिक क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील सोनाळवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा येथे विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य व खाऊचे वाटप करण्यात आले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा सामाजिक उपक्रम राबविण्यात आला. शिवप्रहार संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष अमोल पाठक यांच्या संकल्पनेत आयोजित कार्यक्रमास सामाजिक कार्यकर्ते सुनील कदम, तालुकाध्यक्ष सोमनाथ माने, स्वस्तिक सार्वजनिक वाचनालयाचे अध्यक्ष संदीप काटे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष पांडुरंग सोनाळे उपस्थित होते.

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