म्युकरमायकोसिसच्या इंजेक्शनसाठी पुण्यात पळापळ

पुणे : म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण एकीकडे वाढत असताना, दुसरीकडे मात्र त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या इंजेक्शनचा तुटवडा अद्यापही दूर झालेला नाही. मंगळवारी दिवसभरात रुग्णालय आणि बाजारात एकही इंजेक्शन उपलब्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाइकांची दिवसभर धावपळ सुरू होती. उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून तीन दिवस झाले, तरी देखील जिल्हाधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासन हे इंजेक्शन रुग्णालयांना पुरवठा करण्याबाबत अपयशी ठरले असल्याचे दिसून आले आहे. (Patients Family are Stressed due to no injection of mucormycosis in pune)

कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णांमध्ये बुरशीजन्य आजारात असल्याचे आढळून आले आहे. हा अत्यंत खर्चिक आजार आहे. गेल्या दिवसांमध्ये पुणे शहर व जिल्ह्यात मिळून सुमारे तीनशेहून अधिक रुग्ण आढळून आले आहे. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पर्यायाने त्यासाठी लागणाऱ्या पोस्केनॉझॉल, ॲम्पोटेरेसीन-बी आदी इंजेक्शनची आवश्‍यकता आहे. परंतु त्यांचा बाजारात तुटवडा निर्माण झाला असून किमती देखील वाढल्या आहेत. हे विचारात घेऊन रेमडिसिव्हिर इंजेक्शनप्रमाणे या इंजेक्शनचे नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यावे, अशी मागणी खासदार गिरीश बापट यांनी केली होती.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यास तीन दिवस होऊन गेले. अद्यापही जिल्हाधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासनाकडून त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे औधष दुकानदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बोट दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. तर जिल्हाधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे अद्यापही यावर नियोजन सुरू आहे. ही औषध उपलब्ध होत नसल्याने आज देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयात रुग्णांच्या नातेवाइकांची गर्दी झाली होती.

