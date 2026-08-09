पुणे

कोल्हापूरः पाटणे, आंबेवाडी तलाव ९८ टक्के भरले

कोल्हापूरः पाटणे, आंबेवाडी तलाव ९८ टक्के भरले
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पाटणे, आंबेवाडी तलाव ९८ टक्के भरले
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ताम्रपर्णी नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन
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ॲग्रोवन वृत्तसेवा
चंदगड, जि. कोल्हापूर : तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या दमदार पावसामुळे पाटणे आणि आंबेवाडी येथील लघुपाटबंधारे तलाव ९८ टक्के भरले आहेत. पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर कायम राहिल्यास दोन्ही तलाव लवकरच पूर्ण क्षमतेने भरण्याची शक्यता आहे.

दोन्ही तलाव पूर्ण भरल्यानंतर स्थानिक ओढ्यांसह ताम्रपर्णी नदीपात्रातील पाणीपातळी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहावे, नदीपात्रात जाणे टाळावे आणि संभाव्य पाणीवाढ लक्षात घेऊन आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दरम्यान, पाटणे आणि आंबेवाडी हे दोन्ही तलाव परिसर निषिद्ध क्षेत्र असल्याने पर्यटकांना प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. नागरिक आणि पर्यटकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग (दक्षिण) यांनी केले आहे.

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