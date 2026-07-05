पुणे

Mulshi Highway Closed : धरण भागात अतीमुसळधार पावसामुळे पौड-माणगाव राष्ट्रीय महामार्ग पुढील आदेशापर्यंत सर्व वाहतुकीस बंद

धरण भागातील मुसळधार पावसामुळे डोंगरातून रस्त्यावर पाणी, दरड कोसळण्याचा धोका वाढल्याने पौड-माणगाव राष्ट्रीय महामार्ग पुढील आदेशापर्यंत सर्व वाहतुकीसाठी बंद
The Paud–Mangaon Highway has been closed due to heavy rainfall and the risk of landslides in Mulshi taluka.

The Paud–Mangaon Highway has been closed due to heavy rainfall and the risk of landslides in Mulshi taluka.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पौड : मुळशी तालुक्यात धरण भागात अतीमुसळधार पाऊस सुरू आहे. डोंगरवाडी येथील प्लस व्हॅली पॉईंटजवळ डोंगरावरचे पाणी रस्त्यावर आले आहे. आदरवाडी येथे रस्तावरुन येणारा पाण्याचा प्रवाह तसेच दरड कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन दक्षतेचा उपाय म्हणून पौडमार्गे माणगावकडे जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग पुढील सूचना येईपर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी बंद केल्याची माहिती तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी दिली.

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