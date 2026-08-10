पुणे

Pavitra Portal Deadline Extended: पवित्र पोर्टलवरील प्राधान्यक्रम नोंदणीला मुदतवाढ; तांत्रिक अडचणींमुळे उमेदवारांना दिलासा

महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलवरील प्राधान्यक्रम नोंदणी व लॉक करण्याची मुदत तांत्रिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर १३ ऑगस्टपर्यंत वाढवली; उमेदवारांना दिलासा, मात्र आणखी मुदतवाढीची मागणी कायम
Maharashtra Teacher Recruitment 2026: Pavitra Portal priority selection deadline extended to August 13

Maharashtra Teacher Recruitment 2026: Pavitra Portal priority selection deadline extended to August 13

Sakal

प्रशांत पाटील
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पुणे : महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पवित्र पोर्टलवर शिक्षक भरतीसाठी प्राधान्यक्रम नोंदवून लॉक करण्याची मुदत आता १३ ऑगस्ट २०२६पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पोर्टलवर एकाच वेळी मोठ्या संख्येने उमेदवार लॉगिन करत असल्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी उमेदवारांकडून करण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

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