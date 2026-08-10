Pavitra Portal Deadline Extended: पवित्र पोर्टलवरील प्राधान्यक्रम नोंदणीला मुदतवाढ; तांत्रिक अडचणींमुळे उमेदवारांना दिलासा

पुणे : महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पवित्र पोर्टलवर शिक्षक भरतीसाठी प्राधान्यक्रम नोंदवून लॉक करण्याची मुदत आता १३ ऑगस्ट २०२६पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पोर्टलवर एकाच वेळी मोठ्या संख्येने उमेदवार लॉगिन करत असल्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी उमेदवारांकडून करण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे..तब्बल पाच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर शिक्षक भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यानंतर पवित्र पोर्टलवर पात्र उमेदवारांसाठी प्राधान्यक्रम नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, प्रक्रिया सुरू होताच पोर्टलवर मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याचे उमेदवारांनी सांगितले..विषय, पदांची पसंती दिसत नसल्याच्या तक्रारीपवित्र पोर्टलवर प्राधान्यक्रम नोंदविताना काही उमेदवारांना त्यांच्या पात्रतेनुसार विषय आणि पदांची पसंती उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही उमेदवारांच्या बाबतीत पोर्टलवरील माहिती व्यवस्थित दिसत नसल्याचेही समोर आले आहे.याशिवाय पोर्टलवर मोठ्या प्रमाणात ताण आल्यामुळे OTP मिळण्यास विलंब होत असल्याची समस्या अनेक उमेदवारांना जाणवत आहे. त्यामुळे प्राधान्यक्रम नोंदविणे आणि तो लॉक करणे या प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत..आधी ११ ऑगस्टपर्यंत होती मुदतशिक्षण विभागाने यापूर्वी उमेदवारांना ६ ऑगस्ट ते ११ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत पवित्र पोर्टलवर प्राधान्यक्रम नोंदवून लॉक करण्याची संधी दिली होती. मात्र, पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी आणि मोठ्या प्रमाणातील उमेदवारांचा सहभाग लक्षात घेऊन आता ही मुदत १३ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.मात्र, दोन दिवसांची मुदतवाढ पुरेशी नसून तांत्रिक अडचणी दूर होईपर्यंत किमान एक आठवड्याची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी उमेदवारांसह विविध शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे..७६ हजारांहून अधिक उमेदवारांचे प्राधान्यक्रम जनरेटशिक्षण विभागाने यासंदर्भात पत्रक जारी करून पोर्टलवरील अडचणींबाबत उमेदवारांना सूचना दिल्या आहेत. विभागाच्या माहितीनुसार आतापर्यंत ७६ हजार ३९४ मुलाखतीशिवाय आणि ५६ हजार २०६ मुलाखतीसह उमेदवारांचे प्राधान्यक्रम जनरेट झाले आहेत. त्यामुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने उमेदवार सहभागी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..उमेदवारांनी काय काळजी घ्यावी?पोर्टलवर तांत्रिक अडचणी येत असल्या तरी उमेदवारांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता उपलब्ध कालावधीत आपले प्राधान्यक्रम नोंदवून ते लॉक करावेत. OTP किंवा इतर तांत्रिक अडचण आल्यास शिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.प्राधान्यक्रम लॉक केल्यानंतर त्यात बदल करण्याची संधी मिळणार आहे की नाही, याबाबत उमेदवारांनी पोर्टलवरील अधिकृत सूचनांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. भरती प्रक्रियेतील पुढील टप्पे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी उमेदवारांनी आपली प्रक्रिया मुदतीपूर्वी पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.