Teacher Recruitment 2025: शिक्षक भरती २०२५ : पवित्र पोर्टलवरील रिक्त पदे नोंदविण्यासाठी किमान ३० दिवस मुदतवाढ देण्याची उमेदवारांची मागणी

पुणे : शिक्षक भरती २०२५ अंतर्गत रिक्त पदांची माहिती पवित्र पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी ३१ मे पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मात्र राज्यातील अनेक संस्थांमध्ये आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण आहेत. त्यामुळे पवित्र पोर्टलवर रिक्त जागा अपलोड करण्यासाठी किमान ३० दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी शिक्षक भरतीस इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांकडून होत आहे..इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या संचमान्यतेची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात यावी, बिंदूनामावली पडताळणी, संचमान्यता आणि कर्मचारी विषयक प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना आदेश देण्यात यावेत. पदवीधर पदोन्नती, केंद्रप्रमुख भरती रिक्त होणारी पदे, विस्तार अधिकारी पदोन्नती याची कार्यवाही लवकर करण्याचे आदेश द्यावेत, १५ जूनपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रिक्त जागांचा भरती प्रक्रियेत समावेश करण्यात यावा. राज्यातील एकही पात्र रिक्त जागा भरती प्रक्रियेपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा मागण्या युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटनेच्या वतीने राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत..''पवित्र पोर्टलवर शिक्षक भरतीच्या रिक्त पदाच्या ८० टक्के जागा भरण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार शिक्षक भरतीच्या पोर्टलवर रिक्त पदांची माहिती नोंदविण्यासाठी ३१ मे पर्यंत अंतिम मुदत आहे. असे असतानाच मोजक्याच आस्थापनांनी जाहिराती नोंदविल्याचे दिसून येते. याशिवाय, इयत्ता अकरावी आणि बारावीकरिता अद्याप संचमान्यता झालेली नसल्याने त्या जागा पोर्टलवर येणार नाहीत. त्यामुळे सर्व इयत्तांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांमधील रिक्त जागा पोर्टलवर नोंदविण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात यावी. ''- संदिप कांबळे, अध्यक्ष, युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटना.