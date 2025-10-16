'यंदा गोविंदबागेत दिवाळी साजरी न करण्याचा पवार कुटुंबीयांचा निर्णय'; काय आहे कारण? खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, 'आमच्या काकी...'

पवार कुटुंबीयांनी यंदा दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.गोविंदबाग, बारामती येथे होणारा पारंपरिक पाडवा कार्यक्रमही रद्द केला आहे.सुप्रिया सुळे यांनी ही घोषणा समाजमाध्यमांद्वारे केली..बारामती : यंदा पवार कुटुंबीयांकडून दिवाळी साजरी (Pawar Family Cancels Diwali Celebrations) केली जाणार नाही, अशी माहिती खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी समाजमाध्यमांद्वारे जाहीर केली आहे. दरवर्षीप्रमाणे गोविंदबाग येथे होणारा दिवाळी उत्सव आणि पाडव्याच्या भेटींचा कार्यक्रमही रद्द करण्यात आला आहे..सुळे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे, “आमच्या काकी सौ. भारती प्रतापराव पवार यांचे नुकतेच निधन (Bharti Prataprao Pawar Passed Away) झाले. त्या आमच्यासाठी आईसमान होत्या. त्यामुळे आम्ही सर्व पवार कुटुंबीयांनी मिळून यावर्षी दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”.त्यांनी पुढे म्हटले, “दरवर्षी गोविंदबाग, बारामती येथे दिवाळी आणि पाडव्याच्या दिवशी सहृद भेटींचा कार्यक्रम होतो. मात्र, यंदा तो कार्यक्रम होणार नाही. कृपया आपण सर्वांनी याची नोंद घ्यावी. तरीही आम्ही सर्वांना आनंद, सुख आणि भरभराटीची दिवाळी जावो, अशा शुभेच्छा देतो.”.Karnataka Education : दहावी, बारावी उत्तीर्णतेसाठी आता 33 टक्के गुणांची मर्यादा; राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल, कधीपासून नियम लागू होणार?.दरवर्षी राज्यभरातून हजारो लोक पाडव्याच्या दिवशी पवार कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी गोविंदबाग येथे येतात. मात्र, यंदा कुटुंबीयांनी दिवाळी न साजरी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे हा कार्यक्रम होणार नाही..FAQsप्र.१: पवार कुटुंबीय दिवाळी का साजरी करणार नाहीत?उत्तर : कुटुंबातील सौ. भारती प्रतापराव पवार यांच्या निधनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.प्र.२: गोविंदबागेतील कार्यक्रमावर याचा परिणाम होणार का?उत्तर : होय, पाडव्याचा पारंपरिक कार्यक्रम यंदा होणार नाही.प्र.३: हा निर्णय कोणी जाहीर केला?उत्तर : खासदार सुप्रिया सुळे यांनी समाजमाध्यमांवरून ही माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.