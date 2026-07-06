Baramati Shivnagar Education Trust: शिवनगर शिक्षण संस्थेत पवार कुटुंबाची मजबूत वर्णी; पार्थ–युगेंद्र मानद सदस्य, सुनेत्रा पवार उपाध्यक्षपदी विराजमान

माळेगाव : माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) येथील शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाच्या विश्वस्त मंडळावर मानद सदस्य म्हणून पार्थ अजित पवार आणि युगेंद्र श्रीनिवास पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली. संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला..माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याशी संलग्न असलेली शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळ ही परिसरातील एक महत्त्वाची शैक्षणिक संस्था असून, तिचे अध्यक्षपद शरद पवार यांच्याकडे आहे. संस्थेच्या पोटनियमानुसार माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या विद्यमान अध्यक्षांकडे शिवनगर संस्थेचे उपाध्यक्षपद सोपविण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार माळेगाव कारखान्याच्या अध्यक्षा तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाच्या उपाध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला..याच बैठकीत विश्वस्त मंडळावर मानद सदस्य म्हणून पार्थ अजित पवार आणि युगेंद्र श्रीनिवास पवार यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. या निर्णयामुळे संस्थेच्या शैक्षणिक, सामाजिक व विकासात्मक उपक्रमांना अधिक बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला..बैठकीस विश्वस्त अॅड. राजेंद्र काटे, धन्यकुमार जगताप, विराज खलाटे, प्रवीण पोंदकुळे, डॉ. मोहन नेवसे, रोहन देवकाते, सचिव डॉ. धनंजय ठोंबरे तसेच निमंत्रित सदस्य गणपतराव देवकाते व अशाताई जराड उपस्थित होते..यावेळी बोलताना शरद पवार यांनी पार्थ पवार आणि युगेंद्र पवार यांच्या सहभागामुळे संस्थेच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल, तसेच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी अधिक प्रभावी उपक्रम राबविण्यास चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. उपस्थितांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.