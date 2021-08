पुणे : भुसार बाजारात आता पाच ठिकाणी ‘पे अँड पार्क’

मार्केट यार्ड - भुसार विभागातील वाहतूक कोंडी (Traffic) दूर करणे, बाजारात येणाऱ्या वाहनांना (Vehicle) शिस्त लावण्यासाठी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने खासगी ठेकेदाराला पार्किंगचा (Parking) ठेका देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्याला व्यापाऱ्यांनी विरोध केला. त्यामुळे समितीने काही जागा कमी करत पाच ठिकाणच्या ६१ हजार स्क्वेअर फूट जागेसाठीच पार्किंगचा ठेका दिला आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नात वाढ होणार असल्याचा दावा समितीने केला आहे. (Pay and Park at Five Places in Grocery Bazaar)

‘पे अँड पार्किंग’ धोरणाला दि पूना मर्चंट्स चेंबरच्या व्यापाऱ्यांनी विरोध केला होता. बाजार समितीने दुकानासमोरील जागेतील पार्किंगमध्ये व्यापाऱ्यांना शुल्क लागू राहणार नसल्याचे जाहीर केले होते. तरीही व्यापाऱ्यांचा विरोध कायम होता. त्यामुळे विविध व्यापारी संघटनांशी बाजार समितीचे प्रशासक मधुकांत गरड यांनी चर्चा केली होती. त्यानुसार सर्व्हिस लेनसह इतर २७ जागा कमी करून केवळ पाच ठिकाणी ‘पे अॅँड पार्क’ योजना लागू करण्याचे ठरविले.

हेही वाचा: परदेशात नोकरी मिळवून देण्याच्या बहाण्याने फसवणूक करणाऱ्या महिलेला अटक

पार्किंगच्या निविदेनुसार पूर्वी ३२ जागांचे क्षेत्रफळ एक लाख ४९ हजार ५५९ स्क्वेअर फूट असून १२ महिन्यांसाठी ८२ लाखांची निविदा दिली होती. मात्र, आता पाच जागांसाठी ८१ हजार ३०६ स्क्वेअर फूट जागेसाठी ४४ हजार ७१ हजार ८३० रुपयांचा ठेका दिला आहे. पद्मरेखा एंटरप्रायझेस कंपनीला एक ऑगस्ट २०२१ ते ३१ जुलै २०२२ या कालावधीसाठी हा ठेका दिला आहे.

बाजार समितीला ४४ लाख ७१ हजार ८३० रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नात २२ पटीने वाढ होणार आहे. तसेच बाजारातील व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे भुसारातील पाच ठिकाणी ‘पे अँड पार्क’ योजना सुरु केली आहे. दुकानासमोर वाहनचालकांकडून शुल्क वसूल केले जात नाही.

- मधुकांत गरड, प्रशासक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती