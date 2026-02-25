E-Challan Fine : ई-चलनचा दंड थकवल्यास वाहतूक परवाना निलंबित होणार

पुणे - वाहतूक नियमभंग करूनही ई-चलनचा दंड न भरलेल्या वाहनधारकांवर कठोर कारवाईचा इशारा वाहतूक पोलिसांकडून देण्यात आला आहे. शहर वाहतूक शाखेकडून वाहनधारकांना नोटीस पाठविण्यात येणार असून, ३० दिवसांच्या आत दंड न भरल्यास चालक परवाना निलंबन किंवा न्यायालयीन कारवाई करण्यात येणार आहे..शहरातील अनेक वाहनधारकांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतरही ई-चलानचा दंड प्रलंबित ठेवला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा वाहनधारकांना दंड भरण्याबाबत अधिकृत नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दंड न भरलेल्या वाहनमालकांना अधिकृत नोटीस देण्यात येणार आहे.नोटीस मिळाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत दंडाची रक्कम भरावी. नागरिकांनी या उपक्रमास सहकार्य करावे, असे आवाहन अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील आणि वाहतूक पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी केले आहे..३० दिवसांत दंड न भरल्यास कारवाई -चालकाचा वाहन परवाना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल.संबंधित प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात येईल. वाहनधारकांना ही नोटीस त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून अधिकृत (एमएचपीइसीएच-जी) एसएमएसद्वारे पाठवण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया २६ फेब्रुवारी ते एक मार्च या कालावधीत राबवली जाणार आहे. या कालावधीतच नोटीस येणार असल्याने, त्याव्यतिरिक्त येणारे संदेश संशयास्पद समजावेत, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.वाहनधारकांना दंड भरण्यासाठी अधिकृत पर्याय -संकेतस्थळ - https://mahatrafficechallan.gov.inपुणे ट्रॅफिक पोलिस (पीटीपी) मोबाइल अॅपजवळच्या वाहतूक विभाग कार्यालयात क्यूआर कोड, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे भरणा.सायबर फसवणुकीपासून सावध -पोलिसांकडून कोणतीही एपीके फाइल पाठवली जात नाहीकोणालाही ओटीपी शेअर करू नयेफक्त अधिकृत पेमेंट पद्धतींचाच वापर करावासंशयास्पद लिंक किंवा कॉल आल्यास जवळच्या पोलिस ठाण्यात संपर्क साधावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.