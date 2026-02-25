पुणे

E-Challan Fine : ई-चलनचा दंड थकवल्यास वाहतूक परवाना निलंबित होणार

वाहतूक नियमभंग करूनही ई-चलनचा दंड न भरलेल्या वाहनधारकांवर कठोर कारवाईचा इशारा.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - वाहतूक नियमभंग करूनही ई-चलनचा दंड न भरलेल्या वाहनधारकांवर कठोर कारवाईचा इशारा वाहतूक पोलिसांकडून देण्यात आला आहे. शहर वाहतूक शाखेकडून वाहनधारकांना नोटीस पाठविण्यात येणार असून, ३० दिवसांच्या आत दंड न भरल्यास चालक परवाना निलंबन किंवा न्यायालयीन कारवाई करण्यात येणार आहे.

