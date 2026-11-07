पुणे

Payal Jhambre Case : हुंडाबळी प्रकरणाचा तपास वेगवान; पायल झांबरे प्रकरणात ३५ तोळे सोने, मोबाईल व सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या ताब्यात, पतीसह सासू-सासऱ्याच्या कोठडीत वाढ

Police Custody Extended & Investigation Ongoing : फरार आरोपी अक्षता झांबरे हिचा शोध सुरू असून, उर्वरित १५ तोळ्यांचे दागिने आणि सासूच्या मोबाईलचा शोध घेण्यासाठी न्यायालयाकडून दोन दिवसांची वाढीव पोलीस कोठडी मंजूर
35 tola gold and mobile seized in Payal Jhambre case.

35 tola gold and mobile seized in Payal Jhambre case.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : हुंड्यासाठी विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणात पोलिसांनी झांबरे यांच्या घरातून ३५ तोळे सोने, चांदीचे दागिने, पती अक्षय व सासरे अरविंद यांचे मोबाईल, तसेच मृत पायल हिचा मोबाईल आणि सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी जप्त केले आहे.

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