Payal Jhambre Case : हुंडाबळी प्रकरणाचा तपास वेगवान; पायल झांबरे प्रकरणात ३५ तोळे सोने, मोबाईल व सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या ताब्यात, पतीसह सासू-सासऱ्याच्या कोठडीत वाढ

पुणे : हुंड्यासाठी विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणात पोलिसांनी झांबरे यांच्या घरातून ३५ तोळे सोने, चांदीचे दागिने, पती अक्षय व सासरे अरविंद यांचे मोबाईल, तसेच मृत पायल हिचा मोबाईल आणि सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी जप्त केले आहे..पती अक्षय अरविंद झांबरे (वय ३५), सासरा अरविंद वसंतराव झांबरे (वय ६८) आणि सासू मंगल अरविंद झांबरे (वय ५८, सर्व रा. मंगलमय, झांबरे पॅलेसजवळ, मुकुंदनगर) यांच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपत आल्याने त्यांना शनिवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. सरकार पक्षातर्फे ॲड. भाग्यश्री डागळे-संचेती व मुळ फिर्यादी यांच्यावतीने ॲड. पुष्कर पाटील आणि ॲड. ऋतुराज पाटील यांनी युक्तिवाद केला..विवाहितेच्या मृतदेहाचे ससून रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले असून, त्याचा व्हिसेरा, दोरी तसेच इतर नमुने रासायनिक विश्लेषणासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. तसेच, गुन्ह्यातील आरोपी अक्षता झांबरे ऊर्फ निमन हिचा पोलिस शोध घेत आहेत. तपासादरम्यान पोलिसांनी आरोपींच्या घरातून ३५ तोळे सोने, चांदीचे दागिने आणि तीन मोबाईल जप्त केले आहेत. मात्र, गुन्ह्यातील उर्वरित १५ तोळे सोने अद्याप मिळालेले नाही. हे सोने फरार आरोपी अक्षता झांबरे ऊर्फ निमन हिच्याकडे दिले असण्याची शक्यता असून, त्यादृष्टीने तपास करणे आवश्यक आहे. तसेच, फिर्यादीनुसार आरोपींनी पायल हिच्याकडे वेळोवेळी पैशांसह सोन्याच्या दागिन्यांची मागणी केली होती. ही मागणी मंगल झांबरे यांच्या मोबाईलवरून करण्यात आल्याने तो मोबाईल जप्त करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याबाबत आरोपींकडून अद्याप माहिती मिळालेली नाही, असे ॲड. संचेती यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले..पायल हिच्या आई-वडिलांनी दिलेले दागिने आणि पैशांतून आरोपींनी कोणती मालमत्ता खरेदी केली आहे का, याचाही तपास करायचा आहे. जप्त केलेल्या मोबाईलचे तांत्रिक विश्लेषण करून त्यातील संभाषणे आणि संदेशांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. तसेच, घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे गुन्ह्याशी संबंधित घटनाक्रम स्पष्ट करायचा आहे. पसार आरोपी अक्षता झांबरे हिचा शोध घेऊन तिला अटक करणेही बाकी असल्याने आरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ करावी, असा युक्तिवाद ॲड. पाटील आणि ॲड. ऋतुराज यांनी केला..पती, सासू आणि सासऱ्याच्या पोलिस कोठडीत दोन दिवसांची वाढ गुन्ह्यातील उर्वरित १५ तोळे सोने अद्याप हस्तगत करायचे असून, सासू मंगल झांबरे यांचा मोबाईलही जप्त करणे बाकी आहे. तसेच, फरार आरोपी अक्षता झांबरे हिचा शोध घेण्यासह गुन्ह्याचा सखोल तपास करण्यासाठी आरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी सरकार पक्षाने केली. त्यानुसार न्यायालयाने पतीसह सासू-सासऱ्याच्या पोलिस कोठडीत दोन दिवसांची वाढ केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.