Pune Crime : पायल झांबरे प्रकरण; झांबरे कुटुंबीयांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

पुणे - माहेरून पैसे आणि सोने आणण्यासाठी सून पायल झांबरे हिचा शारीरिक व मानसिक छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणात न्यायालयाने पती, सासरे आणि सासूला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. आरोपींच्या पोलिस कोठडीचा हक्क अबाधित ठेवून त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे..या प्रकरणी पती अक्षय अरविंद झांबरे (वय-३५) याच्यासह सासू मंगल झांबरे (वय-५८), सासरे अरविंद झांबरे (वय-६५) आणि नणंद अक्षता झांबरे (वय-३०, सर्व रा. मुकुंदनगर) यांच्याविरोधात स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पायल अक्षय झांबरे (वय ३५) असे आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचे नाव आहे. त्यांचा भाऊ ऋषिकेश पवार (वय ३१, रा. खेड शिवापूर) यांनी याबाबत तक्रार दिली आहे..ही घटना १३ मार्च २०१९ पासून ते १ नोव्हेंबर २०२६ कालावधीत घडली. पायल आणि अक्षय यांचे २०१९ मध्ये लग्न झाले. त्यानंतर सासरच्या मंडळींनी माहेरून पैसे, सोने आणण्यासाठी पायलकडे तगादा सुरू केला. सतत होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून पायलने आत्महत्या केली, असे तक्रारीत नमूद आहे..पायलची नणंद अक्षता अरविंद झांबरे-निम्हण पसार -या प्रकरणात स्वारगेट पोलिसांनी आरोपी झांबरे कुटुंबीयांच्या घरातून ३५ तोळे सोने-चांदीचे दागिने, आरोपी अक्षय, मंगल आणि अरविंद झांबरे यांचे मोबाईल आणि सीसीटीव्ही चित्रीकरण जप्त केले आहे. उर्वरित पंधरा तोळे सोन्याचे दागिने अद्याप हस्तगत करायचे आहेत; तसेच पायलची नणंद अक्षता अरविंद झांबरे-निम्हण पसार असून, तिचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, अक्षता झांबरे-निम्हण हिने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.