पुणे

Pune Crime : पायल झांबरे प्रकरण; झांबरे कुटुंबीयांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

माहेरून पैसे आणि सोने आणण्यासाठी सून पायल झांबरे हिचा शारीरिक व मानसिक छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणात न्यायालयाने पती, सासरे आणि सासूला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
Judicial Custody

Judicial Custody

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - माहेरून पैसे आणि सोने आणण्यासाठी सून पायल झांबरे हिचा शारीरिक व मानसिक छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणात न्यायालयाने पती, सासरे आणि सासूला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. आरोपींच्या पोलिस कोठडीचा हक्क अबाधित ठेवून त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

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