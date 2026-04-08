Pune Ambegaon News: शिंगवे येथील शेतात पूर्ण वाढ झालेली लांडोर मृतावस्थेत; विषारी साप चावा किंवा फवारणीमुळे मृत्यूचा अंदाज

निरगुडसर : शिंगवे(ता.आंबेगाव) येथील डोके मळ्यात संदीप मेहेत्रे यांच्या शेतात बुधवार (ता.०८) रोजी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास पूर्ण वाढ झालेली लांडोर मृत अवस्थेत आढळून आली..संदीप मेहेत्रे हे सकाळी आपल्या शेतावर गेले असता ही घटना उघडकीस आली. यावेळी शिंगवे येथील वन विभाग रेस्क्यु टिम मेंबर व निसर्ग अभ्यासक दत्तात्रय राजगुरव यांना फोन वरून माहिती दिली , त्यांनी ताबडतोब मंचर वनविभागाचे विभागीय वन अधिकारी विकास भोसले यांना कळवल्यानंतर मार्गदर्शनाखाली वनपाल,वनरक्षक व शिघ्रकृती दलाची टिम शिंगवे येथील डोके मळ्यात घटनास्थळी दाखल झाली, त्यांनी लांडोरीची प्राथमिक तपासणी अहवाल तयार करून लांडोर पूढील तपासणी साठी मंचर वनविभाग कार्यालयात सूरक्षीत रित्या घेऊन गेले. निसर्ग अभ्यासक श्री दत्तात्रय राजगुरव म्हणाले की मोर लांडोर यांच्या खाद्यात शेतातील लहान किटक, लहान साप व सापांची पिले किंवा शेतातील कोवळी पिके, पाने, धान्य खाण्यात येते, एखादा विषारी साप मारून खाताना विषारी साप चावल्याने अथवा विषारी औषधे फवारणी झालेली पिके पाने धान्य खाल्याने लांडोरीचा मृत्यू झाला असावा असा अंदाज व्यक्त केला..परिसरात पाणी व खाद्य मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असून झाडे व ऊस मका यासारखी पिके असल्याने उष्मा घाताने अथवा उपासमार झाल्याची शक्यता नाही. परिसरात मोर,बिबट,कोल्हे , उदमांजरे,रानमांजरे,ससे,मुंगुस या सारख्या प्राण्यांचा वावर असून परिसरातील नागरिकही ही निसर्ग संपन्नता वाढविण्यासाठी जपणूक करताना दिसून येतात,बाहेरून कोणी ससे,मोर,पक्षांची शिकार करणारे अनोळखी व्यक्ती आढळून आल्यास त्यांनां प्रतीबंध करून निसर्गाचे रक्षण करताना दिसून येतात.