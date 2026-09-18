मुख्यमंत्री खांडू यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश म्हणजे ''खाया है, खाने दिया है और खिलवाया भी है'' : काँग्रेस

खांडूंना अभय देऊन
मोदींचा ढोंगीपणा उघड
कंत्राटांतील भ्रष्टाचारप्रकरणी रमेश यांची टीका
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १८ : कंत्राटांतील भ्रष्टाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिलेले असतानाही अरुणाचल प्रदेशचे भाजपचे विद्यमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू अजूनही पदावर कायम आहेत. ही गोष्ट अतिशय असामान्य आणि अस्वीकार्य आहे. याचा अर्थ ‘खाया है, खाने दिया है और खिलवाया भी है’चे हे एक उदाहरण असून, यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पूर्ण ढोंगीपणा दिसून येत असल्याची टीका आज काँग्रेसने केली.
मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी २०१५ ते २०२५ दरम्यान राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना दिलेल्या १२७० कोटी रुपयांच्या कंत्राटांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सहा एप्रिल रोजी दिले होते. या निर्देशांमुळे मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला होता. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यायला हवा होता किंवा त्यांना राजीनामा देण्यास सांगायला हवे होते. परंतु, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सर्वोच्च नेते पंतप्रधान मोदी यांनी निर्लज्जपणे परिस्थितीचा सामना करण्याचे ठरवले, अशी पोस्ट आज काँग्रेसच्या प्रसिद्धी विभागाचे प्रभारी सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वर केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून कार्यरत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित फायली उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला. त्यामुळे राज्य सरकार चौकशीत सहकार्य करत नसल्याची सीबीआयने तक्रार केल्यामुळे तीन ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेश सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले. सीबीआयने अकस्मात दाखवलेल्या या धाडसामुळे गृहमंत्री अमित शहाही चक्रावून गेल्याची चर्चा आहे, राज्य सरकारने सीबीआयला संबंधित कागदपत्रे देण्याऐवजी कागदपत्रांचे प्रचंड मोठे गठ्ठे आणून दिल्याचे निरीक्षण २४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे, असे या ट्विटमध्ये रमेश यांनी म्हटले आहे.शी
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