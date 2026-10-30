Offline Admission : ‘ऑफलाइन’ प्रवेश देणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना दंड, विद्यार्थ्यांना दिलासा

पुणे - राज्यभरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांनी नियम धाब्यावर बसवून २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता अकरावीचे दिलेले नियमबाह्य ऑफलाइन प्रवेश आता संस्थाचालकांसह प्राचार्यांच्या अंगलट आले आहेत. अशा हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांना बारावीच्या परीक्षेला बसण्यास मान्यता देतानाच, शिक्षण संचालनालयाने अशा महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे..नियमबाह्य प्रवेश दिलेल्या दोषी महाविद्यालयांना प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे तब्बल पाच हजार रुपयांचा दंड आणि प्राचार्यांवर वेतनवाढ रोखण्यासाठी पदावनत करण्यापर्यंतच्या कठोर कारवाईचा आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिला आहे.इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला बगल देत अनेक महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन प्रवेश दिल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. आता बारावीच्या परीक्षेचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होताच ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला..यावर तोडगा काढताना शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला असला, तरी नियम मोडणाऱ्या शिक्षण संस्थांना मात्र जबरदस्त दणका दिला आहे. शिक्षण विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार, येत्या सात दिवसांत या सर्व प्रकरणांवर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिले आहेत, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवरच कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा इशाराही डॉ. पालकर यांनी दिला आहे.याशिवाय, राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या केंद्रीय प्रवेश पद्धतीचे उल्लंघन करुन नियमबाह्यरीत्या २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता अकरावीमध्ये ऑफलाइन प्रवेश दिलेल्या संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये यांच्याकडून लेखी खुलासाही शिक्षण विभागाने मागविला आहे. ऑफलाइन पद्धतीने नियमबाह्यरीत्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीबाबत, शाळांच्या भौतिक सुविधा, वर्ग खोल्या, आरटीईप्रमाणे पडताळणी करून अहवाल माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयास सादर करावे, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे..कारवाईचे असे आहेत आदेश -- गेल्या वर्षी इयत्ता अकरावीत नियमबाह्य प्रवेश दिलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे पाच हजार रुपये दंड संस्थाचालकांकडून वसूल केला जाणार. ही रक्कम विद्यार्थ्यांकडून घेण्यास सक्त मनाई.- नियमबाह्य प्रवेशांना जबाबदार धरून संबंधित मुख्याध्यापक/प्राचार्यांची वेतनवाढ रोखणे किंवा त्यांना पदावनत करण्यासारखी कठोर कारवाई होणार- ऑफलाइन प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या महाविद्यालयात परीक्षा केंद्र न देता, अन्य केंद्रावर परीक्षेसाठी पाठवले जाणार.- नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांतील भौतिक सुविधांचा सादर करावा लागणार आहे.- २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात पुन्हा ऑफलाइन प्रवेश दिलेल्या महाविद्यालयांवर गंभीर कारवाई.दोषी मुख्याध्यापक, प्राचार्यांवर होणार कारवाई -‘इयत्ता अकरावीला २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात ऑफलाइन प्रवेश देऊन सरकारी निर्णयाचे उल्लंघन केल्यामुळे संबंधित मुख्याध्यापक आणि प्राचार्य यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ नुसार संबंधित मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत संस्थाचालकांना आदेश देण्यात यावेत. संस्थेने संबंधित दोषी मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांच्यावर चौकशीअंती कारवाई न केल्यास या चौकशीचा अहवाल महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ मधील ४ अ १ नुसार संचालनालयास सादर करावा, असे आदेश विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत.’- डॉ. महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.