पुणे

दिनविशेष ता. १९ जुलै

दिनविशेष ता. १९ जुलै
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दिनविशेष ता. १९ जुलै

१९९९ - दक्षिण आफ्रिकेच्या पेन्नी हेन्सने महिलांच्या २०० मीटर बॅंकस्ट्रोक, सहाव्या जेनेट इव्हान आमंत्रित जलतरण स्पर्धेत विश्‍वविक्रम नोंदविला. तिने ही शर्यत २ मिनिटे २४.५१ सेकंदांत पूर्ण केली.
२०१४ ः भारताला पाचव्या ‘फिबा’ आशिया करंडक बास्केटबॉल स्पर्धेत सातवा क्रमांक मिळाला.

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