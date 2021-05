कोथरुड : लसीकरणासाठी रखरखत्या 'उन्हाचा ताप'

कोथरुड : ''लसीकरणासाठी (Vaccination) भर उन्हात उभे राहण्याची वेळ नागरीकांवर आल्याने किमान योग्य नियोजन तरी करावे'' अशी अपेक्षा नागरीकांनी व्यक्त केली. कोथरुडमधील (Kothrud) सुतार दवाखान्याच्या (Sutar Dara) बाहेर असलेल्या पदपथावर भाजी मंडई (Vegetable Seller असल्याने रस्त्यावर नागरीकांनी रांग(Que) लावली होती. वाहने लावण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने भेलकेनगरपर्यंत रस्त्यावर वाहने लावण्यात आली होती. (people have to wait for vaccination Condition at sutar Hospital in Kothrud)

लसीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्यामुळे लोकांची रांग वाढत गेली. उशीर होत गेला तसा उन्हाचा कहर वाढला पण, रांग संपली नाही. दीड तासापेक्षा अधिक वेळ नागरिकांना रांगेत उभे रहावे लागत होते. दुपारी अकरानंतर मंडई बंद झाल्यावर पथारीवाल्यांनी लावलेल्या पत्र्याच्या शेडच्या सावलीचा आधार घेत लोक रांगेत उभे राहीले. अनेक नागरीकांना नोंदणी कशी करायची हे माहीत नव्हते. नोंदणी न करता रांगेत उभे राहिलेल्यांचे प्रमाण जास्त होते.

युवराज मेदगे म्हणाले की, ''सुतारदवाखान्याच्या आतील भागात मोठी जागा आहे. तेथे लसीकरणासाठी व तपासणीसाठी आलेले लोक सामावले जावू शकतात. परंतु दवाखान्याच्या व्यवस्थापनाने योग्य नियोजन न केल्याने लसीकरणासाठीची रांग रस्त्यावर आली. सोशल डिस्टन्सींगचापण फज्जा उडाला आहे. लोक पहाटेपासूनच लसीकरणासाठी रांग लावून उभे होते. आम्हाला थोडा उशीर झाला. त्याची सजा म्हणून आता उन्हात उभे आहोत.''

