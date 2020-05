...म्हणून 'या' गावातील लोकांसाठी पुढील 15 दिवस महत्त्वाचे

बेबडओहोळ : चांदखेड गावातील पुढील पंधरा दिवस अतिशय महत्त्वाचे असल्याने, तपासणीसाठी २६ जणांची टीम तयार करण्यात आली असून, पंधरा दिवस ही टीम गावात तपासणी करणार आहे. यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामपंचायत मिळून काम पाहणार आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा ग्रामीण भागातील नागरिकांना आमच्या गावात कोरोना येऊच शकत नाही, अशी पक्की समज होती. पण या विश्वासात राहणाऱ्या अनेक गावांना चांदखेड गावात एकाच कुटुंबातील पाच जण कोरोना संक्रमित आढळल्याने चांगलाच धसका बसला.

व चांदखेड गाव कंटेन्मेंट क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले. प्राथमिक आरोग्य तपासणीसाठी २० जणांचे पथक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आढले यांच्याकडुन तयार चांदखेड गावात दररोज ताप ,सर्दी ,खोकला याची लक्षणे आहेत का याची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. शिवाय बाधा झालेल्या व्यक्तींच्या संपर्कातील दहा व्यक्तींना एका शाळेत क्वारंटाइन केले आहे. त्यांच्यावर नजर ठेवण्याकरीता दोन जणांची नियुक्ती केली आहे. संपूर्ण गावात औषध फवारणी केली असून, सॅनिटायझरचे वाटप करण्यात आले. आम्ही गावातील प्रत्येक बारीक-सारीक गोष्टींवर नजर ठेवुन असून, पुढील पंधरा दिवस गावात तपासणी सुरू ठेवणार आहे असे आढले प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे अधिकारी दिलीप सुर्यवंशी यांना सांगितले. खबरदारी म्हणून चांदखेड ग्रामपंचायतीमार्फत उपाययोजना

चांदखेड गाव कंटेंन्मेट झोन व जवळील पाचाणे, आढले व चंदणवाडी ही गावे बफर झोन म्हणून घोषित करण्यात आली. यानंतर तत्पर ग्रामपंचायतीने ६ शिक्षकांची नियुक्ती केली. यांच्याकडून गावात येणाऱ्या व बाहेर जाणाऱ्या प्रत्येकाची चौकशीची केली जात आहे. बाहेरून येणाऱ्यांना शाळेत आयसोलेशन केले जाणार आहे. गावाच्या प्रवेशद्वारा जवळ बॅरीकेट लावले असून, दोन पोलीसांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर बाधित व्यक्तींच्या संपर्कातील व्यक्तींना एका शाळेत क्वारंटाइन केले असून, त्यांची सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच गावातील दुकानदारांनी होम सर्व्हिस द्यावी व जास्तीत जास्त लोकांनी सोशल डिस्टन्स पाळावे, यासाठी दुकानदारांना पञ पाठवण्यात आले असल्याचे ग्रामसेवकांनी सांगितले.

Web Title: Peoples of Chandkhed is in Tension Pune