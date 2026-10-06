कोपरगाव पिपल्स बँक वार्षिक सभा

नेहमीचे जाहिरातदार बातमी तरी चांगली प्रसिद्धी द्यावी
KPG26B10795
कोपरगाव ः पीपल्स को ऑप बँकेच्या वार्षिक सभे प्रसंगी उपस्थित अध्यक्षांसह व संचालक मंडळ.
‘पीपल्स’च्या सभासदांना १२ टक्के लाभांश
रवींद्र ठोळे ः बँकेची डिजिटल बँकिंगकडे वाटचाल
कोपरगाव, ता. ६ ः बँकेची आर्थिक परिस्थिती उत्तम आहे. बँकेने ग्राहकांसाठी खेळत्या भांडवलापोटी उपलब्ध करून दिलेल्या कॅश क्रेडिट हायपोथीकेशन व सिक्युअर्ड कॅश क्रेडिट मर्यादा बरेचसे ग्राहक नियमितपणे वापरीत नाहीत. पर्यायाने बँकेच्या लाभप्रदतेवर याचा परिणाम होत आहे. सभासदांना १२ टक्के लाभांश देण्यात येणार आहे, अशी माहिती
अध्यक्ष रवींद्र रतनचंद डोळे यांनी दिली.
कोपरगाव पीपल्स बँकेची ७८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा चेअरमन रवींद्र रतनचंद ठोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. सभेच्या विषयपत्रिकेवरील सर्व विषय चर्चा करून मंजुरी देण्यात आली. यावेळी सभासदांना १२ टक्के लाभांश देण्याचा ठरावही संमत करण्यात आला.
ठोळे म्हणाले, एक जानेवारी २०२७ पासून बँक व्यवस्थापन किमान व्याज आकारणी धोरण आणणार आहे. यामध्ये कर्ज रक्कम वापर कमी असणाऱ्या सीसी हायपोथीकेशन व सिक्युअर्ड सीसी अशा खातेदारांना मंजूर रकमेच्या किमान ५० टक्के कर्ज रकमेवर व्याज आकारणी केली जाणार आहे. बँकेने मोबाईल बँकिंग, गुगल पे, फोन पे, क्यूआरकोड, एटीएम या सारख्या सुविधा चालू केलेल्या आहेत. तंत्रज्ञानामध्ये आता फक्त नेट बँकिंगच्या सुविधेची कमी आहे. ती देखील नजीकच्या काळात करण्याचा व्यवस्थापनाचा मानस आहे.
या वेळी उपाध्यक्ष त्रिशला गंगवाल, संचालक कैलासचंद ठोळे, रवींद्र लोहाडे, धरमकुमार बागरेचा, कल्पेश शहा, अतुल काले, राजेंद्र शिंगी, सत्येन मुंदडा, सुनील बंब, दीपक पांडे, अनिल कंगले, हेमंत बोरावके, वसंतराव आव्हाड, भाऊसाहेब लोहकरे, संचालिका प्रतिभा शिलेदार, तज्ञ संचालक संजय भोकरे, व्यवस्थापन मंडळ सदस्य संदीप रोहमारे, बँकेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. संजीव कुलकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक एकबोटे आदी उपस्थित होते. बँकेचे ज्येष्ठ संचालक अतुल काले यांनी स्वागत तर कल्पेश शहा यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.