Pune News : पाझर तलावांचा साठा घटला; पाणी उपशावर निर्बंध, झेडपीच्या जलव्यवस्थापन समितीकडून अधिकाऱ्यांना निर्देश

पुणे - जिल्ह्यातील काही भागात पाऊस कमी झाल्याने पाझर तलाव झपाट्याने तळ गाठू लागले आहेत. काही तलावांतील पाणीपातळी पाच ते सहा फुटांनी घटली आहे. रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतीसाठी पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याने पाझर तलावांतील साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषदेने थेट पाणी उपशावर निर्बंध घालण्याचे निर्देश दिले जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीकडून अधिकाऱ्यांना आहेत..जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. २२) समितीची बैठक झाली. ज्या पाझर तलावांमधून शेतीसाठी पाणी उपसा करण्यास अधिकृत परवानगी नाही, अशा तलावांवरील थेट पाणी उपसा बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी भरारी पथके तैनात करून पाणी उपशासाठी वापरली जाणारी यंत्रणा जप्त करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, उपजिल्हाधिकारी चारुशीला देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी गौरव बोरकर आदी उपस्थित होते..आठ दिवसांत कृती अहवाल...पाझर तलावांवरील अनधिकृत पाणी उपसा रोखणे, भरारी पथकांची नियुक्ती, पाणीपातळीचे सर्वेक्षण, शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन या सर्व सूचनांवर संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल येत्या आठ दिवसांत सादर करावा, असे आदेश बैठकीत देण्यात आले..पॉइंटर्ससमितीने दिले निर्देश...- तलावातील पाण्याऐवजी विहिरींच्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा- अनधिकृत पाणी उपसा रोखून यंत्रणा जप्त करावी- पाझर तलावांच्या पाणीपातळीचे दर आठवड्याला सर्वेक्षण करावे- रब्बीसाठी बागायती पिकांचे नियोजन करताना पाण्याची उपलब्धता तपासावी- पुढील आठ-नऊ महिन्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा आराखडा तयार करावा- जनावरांच्या पाण्यासाठीही आतापासून पाणी आरक्षण करावे.पाझर तलावांतील उपलब्ध पाणीसाठा पुढील काळासाठी जपणे गरजेचे आहे. अनधिकृत पाणी उपसा तातडीने थांबवून संबंधितांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे पुढील आठ ते नऊ महिन्यांचे नियोजन आत्तापासूनच करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.- वीरधवल जगदाळे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.