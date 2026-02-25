पुणे

Traffic Issue : पुणे सोलापूर महामार्ग कुंजीरवाडी व थेऊर फाटा चौकात होणारी वाहतुक कोंडी ही कायमची डोकेदुखी!

कुंजीरवाडी गावातील आळंदी म्हातोबाकडे व नायगाव पेठकडे जाणाऱ्या रस्त्यांच्या चौकामध्ये तसेच थेऊर फाटा चौकात सातत्याने वाहतुकीची कोंडी ही कायमची डोकेदुखी.
Kunjirwadi and Theur Phata traffic

Kunjirwadi and Theur Phata traffic

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- सुनील जगताप

उरुळी कांचन - पुणे सोलापूर महामार्ग क्रमांक ६५ वर कुंजीरवाडी गावातील आळंदी म्हातोबाकडे व नायगाव पेठकडे जाणाऱ्या रस्त्यांच्या चौकामध्ये तसेच थेऊर फाटा चौकात सातत्याने वाहतुकीची कोंडी ही कायमची डोकेदुखी झाल्याने महत्वाच्या कामासाठी जायचे असेल तर जे अंतर कापण्यासाठी अर्धा तास लागणार आहे.

Loading content, please wait...
Traffic
Pune Solapur Highway
Headache
theur

Related Stories

No stories found.