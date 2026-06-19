Nasrapur Crime Case : सीसीटीव्हीमध्ये दिसणारा तो मीच; आरोपी भीमराव कांबळे याची न्यायालयात कबुली

पुणे - नसरापूर येथील तीन वर्षीय चिमुकलीच्या अपहरण, लैंगिक अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही फुटेज मधील दिसणारा व्यक्ती मीच आहे, अशी कबुली आरोपी भीमराव कांबळे शुक्रवारी (ता. १९) न्यायालयात दिली. मात्र, त्याआधी त्याने ती व्यक्ती तो नसून पीडित मुलीलाही ओळखत नसल्याचा कांगावा करत बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला सर्व फुटेज सहा ते सात वेळा झूम करून दाखविण्यात आले. अखेर, त्याने ती व्यक्ती आपणच असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाचा अंतिम युक्तिवाद आज शनिवारी (ता. २०) होणार आहे..कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात सकाळी अकराच्या सुमारास कांबळे याला शुक्रवारी विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३' च्या कलम ३५१ अन्वये त्याचा जबाब नोंदविण्यात आला. न्यायालयाने सोप्या मराठी भाषेत ५५ साक्षीदारांचे पुरावे समजावून सांगत कांबळेला तब्बल ८८ प्रश्न विचारले. यादरम्यान, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपीसोबत एक लहान मुलगी घटनास्थळाकडे जाताना आणि काही वेळाने आरोपी एकटाच परतताना दिसत असल्याबाबत न्यायालयाने आरोपीकडे विचारणा केली. सुरुवातीला आरोपीने अनभिज्ञता दर्शवली..त्यानंतर त्याने घटनेबाबत स्वतःची बाजू मांडली. तो म्हणाला की, घटनेच्या दिवशी तो घायवळांच्या शेडमध्ये गेला होता. त्यावेळी तिथे मुलगी आली. तिला गाठी शेव खाण्यास दिली. तिला गोठ्यात नेताना त्याचा पाय घसरला, ज्यामुळे मुलीच्या डोक्याला मार लागला व ती रडू लागली. त्यानंतर तिला खाटेवर झोपवले. ती ओरडत होती. लोक आरोप करतील म्हणून तिला तिथेच सोडून निघून गेलो व कट्ट्यावर जाऊन बसल्याचे त्याने न्यायालयात सांगितले. तसेच, कोणताही पुरावा किंवा साक्षीदार तपासण्यास नकार दिला..सुनावणीदरम्यान, विशेष सरकारी वकील अजय मिसर आणि त्यांचे सहायक ॲड. सुरेश गायकवाड आणि ॲड. प्रथमेश शिंगणे हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर होते. सरकारी वकीलांनी न्यायालयात सादर केलेल्या ‘डीएनए’ अहवालामुळे पीडिताच्या शरीरावर, गुप्तांगावर आणि तिच्या तोंडात कोंबलेल्या स्लॅकमध्ये आरोपीचा डीएनए आढळला आहे. त्यानेच हा अत्यंत क्रूर गुन्हा केल्याचे सिद्ध होत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. आरोपीतर्फे हिम्मतराव सूर्यवंशी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी राजेंद्र मायने, तपासी अमंलदार विजयमाला पवार आदी यावेळी न्यायालयात हजर होते..आज अंतिम युक्तिवादसर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालांचा आधार घेत आज (ता.२०) होणाऱ्या या युक्तिवादाकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासून अवघ्या १६ दिवसांत ५५ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवीत त्यांचा उलट तपास पूर्ण करण्यात आला आहे. तसेच, ३५५ पेक्षा जास्त कागदपत्रे न्यायालयापुढे सरकार पक्षाकडून सादर करण्यात आली आहे. विशेष सरकारी वकील अॅड. अजय मिसर, अॅड. सुरेश गायकवाड आणि अॅड. प्रथमेश शिंगणे उद्या सरकारपक्षातर्फे, तर ज्येष्ठ विधिज्ञ हिम्मतराव सूर्यवंशी आरोपीतर्फे अंतिम युक्तिवाद सादर करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.