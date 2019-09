मिठी मारली अन् घडले...

पुणे : रस्त्यात थांबले असताना कोणी तरी आले आणि आपल्याला मिठी मारली तर आपण गडबडून जाऊ. अशाच प्रकारे एका भामट्याने रस्त्यात थांबलेल्या व्यक्तीला "काका तुम्ही मला ओळखत नाही का?' असे म्हणत मिठी मारली आणि तेथून लगेच निघून गेला. या काकांनी त्यांचे खिसे तपासले असता खिशातील सोन्याच्या तीन अंगठ्या आणि रोख रक्कम गायब असल्याचे समोर आले. ही घटना शंकरशेठ रस्त्यावर शुक्रवारी सायंकाळी घडली. 58 वर्षीय व्यक्तीने (रा. गारमळा, धायरी फाटा) यासंदर्भात खडक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. अनोळखी दोघांवर याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी हे पाटबंधारे विभागातून सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांना दोन्ही हाताचे अंगठे सोडून इतर आठ बोटांमध्ये अंगठी घालण्याची सवय आहे. शुक्रवारी (ता. 6) ते त्यांच्या मित्राला भेटण्यासाठी शंकर शेठ रस्ता येथे आले होते. कारमधून उतरल्यावर त्यांनी डाव्या हातातील तीन अंगठ्या काढून रूमालात बांधून खिशात ठेवल्या. त्याचवेळी एकजण त्यांच्याजवळ आला. " काय काय?, मला ओळखले नाही का?' असे म्हणत त्यांच्या गळ्याला पडला. त्यांना काही कळायच्या आतच हातचालाखीने खिशातील तीन अंगठ्या व 10 हजार 500 रुपयांची रोख असा एकूण 30 हजार 500 रुपयांचा ऐवज काढून घेतला. त्याचवेळी तेथे आलेल्या एक दुचाकीवर बसून तो पळून गेला. फिर्यादी यांनी त्यांचे खिशे तपासले असता अंगठ्या व पैसे दोन्ही चोरीला गेल्याचे लक्षात आले. पोलिसांनी परिसराची पाहणी केली. परंतु, अद्याप या भामट्यांचा सुगावा लागलेला नाही. पुढील तपास उपनिरीक्षक गणेश माने करत आहेत.

