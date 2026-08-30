तीन एकर केळीच्या बागेवर तणनाशकाचे फवारणी करून अज्ञाताकडून तीन लाखाचे नुकसान

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चिखलठाण (ता. करमाळा) : येथे किरण डोके या शेतकऱ्याच्या केळी पिकावर तननाशकाची फवरणी केल्याने जळू लागलेली केळीची बाग.
तीन एकर केळीवर तणनाशकाची फवारणी
चिखलठाण येथील शेतकऱ्याचे अज्ञाताकडून तीन लाखांचे नुकसान
सकाळ वृत्तसेवा
चिखलठाण, ता. ३० : चिखलठाण (ता. करमाळा) येथील तीन एकर केळीच्या पिकावर अज्ञात व्यक्तीने तणनाशकाची फवारणी केल्याने शेतकऱ्याचे सुमारे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाले.
कंदर (ता. करमाळा) येथील केळी निर्यातदार शेतकरी किरण डोके यांनी चिखलठाण येथील गट क्रमांक ५२९ मध्ये जुलै महिन्यात तीन एकर क्षेत्रावर केळीची लागवड केली होती. लागवडीपूर्वीच्या मशागतीपासून नियमित खत व पाणी व्यवस्थापन सुरू होते. मात्र, शुक्रवारी (ता. २६) सायंकाळी अज्ञात व्यक्तीने कपट भावनेतून तीन एकर क्षेत्रावरील केळीच्या पिकावर तणनाशकाची फवारणी केली. त्यामुळे केळीचे पीक जळून गेले असून अंदाजे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा पंचनामा करून नुकसान करणाऱ्याचा शोध घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, करमाळा तालुक्यात अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे त्रास देण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यापूर्वी उमरड, कुगाव, भिवरवाडी येथेही तणनाशकाची फवारणी करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या घटनांची चौकशी करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
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