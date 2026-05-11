दुधेबावी :- दिव्यांगांच्या मागण्यांसाठी फलटण तहसीलसमोर आमरण उपोषण

फलटणमध्ये प्रहार जनशक्ती संघटनेचे आंदोलन
दुधेबावी, ता. ११ : फलटण तालुक्यातील दिव्यांग, शेतकरी व शेतमजूर बांधवांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी प्रहार जनशक्ती संघटनेच्या वतीने फलटण तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
प्रांताधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की फलटण तहसील कार्यालयातील संजय गांधी विभागात पूर्णवेळ अधिकारी नेमावा, दिव्यांग बांधवांच्या जागेसंबंधीचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. संजय गांधी विभागातील अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी. मे २०२५ मधील शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचे अनुदान अद्याप वितरित झाले नसल्याने ते तत्काळ देण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. सोमंथळी येथील शिवाजी कर्चे यांच्या रस्त्याची नोंद तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही झालेली नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. या निवेदनावर प्रहार जनशक्ती पक्षाचे तालुकाध्यक्ष सागर गाडवे, प्रहार दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष महेश जगताप, उपाध्यक्ष संग्राम इंगळे व संघटक अभिषेक गुंजवटे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
फलटण ः येथील तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाप्रसंगी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे पदाधिकारी.
