PhD Students: पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन मागे; मागण्यांबाबत पाठपुरावा करण्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आश्वासन

Chandrakant Patil: संशोधक शिष्यवृत्तीच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या पीएच.डी. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनास चंद्रकांत पाटील यांनी आश्वासन दिल्यानंतर अखेर आंदोलन मागे घेण्यात आले. सरकार कडून मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन मिळाल्यामुळे विद्यार्थी शांत झाले.
पुणे : गेल्या सात दिवसांपासून संशोधक शिष्यवृत्ती जाहिरातीच्या मागणीसाठी गोपाळकृष्ण गोखले चौकात सुरू असलेल्या संशोधक विद्यार्थ्यांच्या (पीएच.डी.) आंदोलनाला शेवटी यश आले आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संशोधक विद्यार्थी समन्वय कृती समितीच्या मागण्यांचा मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करू, असे आश्वासन दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे.

