PhD Students: पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन मागे; मागण्यांबाबत पाठपुरावा करण्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आश्वासन

पुणे : गेल्या सात दिवसांपासून संशोधक शिष्यवृत्ती जाहिरातीच्या मागणीसाठी गोपाळकृष्ण गोखले चौकात सुरू असलेल्या संशोधक विद्यार्थ्यांच्या (पीएच.डी.) आंदोलनाला शेवटी यश आले आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संशोधक विद्यार्थी समन्वय कृती समितीच्या मागण्यांचा मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करू, असे आश्वासन दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे..बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी, अमृत आणि टीआरटीआय या संस्थांतील संशोधक विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी सात दिवसांपूर्वी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला होता. यामध्ये संशोधक विद्यार्थी दयानंद पवार यांनी अन्नत्याग आंदोलन पुकारले होते. या संदर्भात वेळोवेळी 'सकाळ'ने वार्तांकन करून पाठपुरावा केला होता. .सलग सात दिवस उपोषण सुरू ठेवल्याने शनिवारी रात्री उशिरा त्यांची प्रकृती बिघडली आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. या घटनेनंतर अखेर आंदोलनाची दखल घेण्यात आली. रविवारी (ता. २१) संशोधक विद्यार्थी समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने पाटील यांची भेट घेतली. चर्चेदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयीन पातळीवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन पाटील यांनी दिले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला..या वेळी ''बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी, टीआरटीआय आणि अमृत या संस्थांमध्ये विद्यार्थी संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्तींचे वाटप आणि जाहिरात याबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, त्यावर मंत्रालय स्तरावर निर्णय घेतला जाईल,'' असे पाटील यांनी सांगितले. तसेच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून मंत्रालयात मुख्य सचिवांसोबत बैठक घेऊन मार्ग काढण्याबाबतही त्यांनी आश्वासन दिले. या मध्यस्थीनंतर पवार यांसह विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. या वेळी युवासेनेचे सचिव किरण साळी, नितीन आंधळे, पूजा झोळे, भारत पवार, अंकुश चौगुले, परिमल कुंभार, राधेय बाहेगव्हाणकर, अलोक पवार, सई थोपटे आदी विद्यार्थी उपस्थित होते..गेल्या सात दिवसांपासून मी संशोधक शिष्यवृत्तीसाठी आमरण उपोषण करत होतो. युवा सेनेचे किरण साळी यांच्या माध्यमातून आमचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संवाद झाला. त्यांनी काही दिवसांत हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आम्ही सध्या उपोषण थांबवण्याचा निर्णय घेतला.- दयानंद पवार,उपोषणकर्ते विद्यार्थी.Pune : आंदेकर टोळीच्या अवैध बांधकामावर हातोडा, नाना पेठेतील होर्डिंग्जही हटवले; महापालिका अन् पोलिसांची संयुक्त कारवाई.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली आहे. त्यांनी काही दिवसांत प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे आम्ही आंदोलन स्थगित केले आहे. पण, जर आठ दिवसांत संशोधक शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सुटला नाही, तर आम्ही पुन्हा मोठ्या संख्येने आंदोलन करू.- नितीन आंधळे, विद्यार्थी प्रतिनिधी.