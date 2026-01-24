भोरमध्ये रविवारी होणार विचारांचा जागर
भोर, ता. २४ : येथील फुले शाहू आंबेडकर विचार प्रसारक मंडळ आणि समविचारी संस्था संघटना यांच्या वतीने रविवारी (ता. २५) फुले शाहू आंबेडकर विचार प्रसार साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. संमेलनाचे हे ११वे वर्ष असून सलग आलेल्या निवडणुकांमुळे यावर्षी हे साहित्य संमेलन एक दिवस होणार आहे. शहरातील हॉटेल सोनाली गार्डनच्या सभागृहात रविवारी सकाळी १० ते सायंकाळी ८ या वेळेत हे संमेलन होणार आहे, अशी माहिती मंडळाचे कार्याध्यक्ष डॉ. रोहिदास जाधव व संयोजन समितीच्या अध्यक्षा हसीना शेख यांनी दिली.
डॉ प्रदीप पाटील हे संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी राहणार असून कवी अरुण म्हात्रे यांच्या हस्ते संमेलनाचे उद्घाटन होणार आहे. प्राचार्य सुरेश खराते हे संमेलनाच्या स्वागताध्यक्षपदी असून प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. इमान खान आहेत. रविवारी सकाळी १० वाजता शाहीर काळूराम कांबळे यांच्या पोवाड्याने सुरुवात होणार आहे. संमेलनात पत्रकार अरुण खोरे यांच्या हस्ते माजी आमदार अॅड जयदेवराव गायकवाड यांना दिवंगत खासदार बाळासाहेब साळुंके स्मृतिसन्मान पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर रायगडच्या महिला व बाल कल्याण अधिकारी सुहिता ओव्हाळ यांच्या हस्ते महिला शाहीर सीमा पाटील यांना राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले कार्यगौरव पुरस्कार देण्यात येणार आहे. याशिवाय सहा महिलांना ‘सावित्रीची लेक’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. डॉ. पी. टी. गायकवाड लिखित ‘हिप्पोक्रेट्सच्या नावानं चांगभलं’ या पुस्तकावर पुस्तक चर्चा होणार दुसऱ्या सत्रात अभिनेते सचिन वळंजू हे कवी अजय कांडर लिखित ‘युगानु युगे तूच’चा प्रयोग सादर करण्यात येणार आहे. डॉ श्यामसुंदर सोन्नर महाराज यांच्या ‘कीर्तनातून संविधानाकडे...’ या कार्यक्रमाने संमेलनाची समाप्ती होणार आहे.