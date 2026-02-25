पिलीव केंद्र शाळेत चिमुकल्यांनी भरवला आठवडा बाजार
PIL26B00898
पिलीव (ता. माळशिरस) येथील जिल्हा परिषद केंद्र शाळेतील विद्यार्थ्यांनी बालआनंद मेळावा आठवडी बाजार भरवला होता.
पिलीव जि.प. शाळेत बालआनंद बाजार
पिलीव : येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा येथे चिमुकल्यांनी बालआनंद मेळावा आठवडा बाजार भरवून खरेदी-विक्रीचा अनुभव घेतला. विद्यार्थी विक्रेते बनून भाजीपाला, कडधान्ये आणि खाद्यपदार्थ स्टॉलवर विक्री करत होते. पालक व ग्रामस्थांनी या अनोख्या बाजाराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. चिमुकल्यांच्या आठवडा बाजार मेळाव्याचे उद्घाटन शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष अमोल गांधी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य व शिक्षक उपस्थित होते. बालवयातच विद्यार्थ्यांना व्यवहार ज्ञान, पैशांचे व्यवहार, मोजमाप आणि भाजीपाल्याची ओळख व्हावी, या उद्देशाने या उपक्रमाचे आयोजन केले जाते.
