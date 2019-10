महानगरपालिका, सहवर्धन समुहातर्फे टेरेस गार्डनचा पथदर्शी प्रकल्प

पुणे (प्रतिनिधी) : शहरातील नागरिकांच्यापुढे ओला कचरा घरच्या घरी कसा जिरवावा? ही मोठी समस्या आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी ओल्या कचऱ्याचे कंपोस्ट खत करून बंगला तसेच सहकारी गृह निर्माण सोसायटींच्या टेरेसवर बाग तयार करून वापरणे सहज शक्य आहे. यामुळे ओला कचरा जिरेल, त्याचबरोबरीने विविध हंगामी भाजीपाल्यांनी टेरेस गार्डन वर्षभर हिरवीगार राहिल. हाच दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेऊन पुणे महानगरपालिका आणि हौशी परसबागप्रेमींच्या सहवर्धन समुहातर्फे टेरेस गार्डनच्या माध्यमातून नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने पुणे शहरातील पहिला पथदर्शक प्रकल्प महानगरपालिकेच्या घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या टेरेसवर उभारण्यात आला आहे. आज (ता.२) महात्मा गांधी जयंतीच्या निमित्ताने पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांच्या हस्ते या टेरेस गार्डनचे उद्धाटन होत आहे. पुणे शहरातील सरकारी इमारती, बंगले तसेच सहकारी गृह निर्माण सोसायटींच्या टेरेस मोकळ्या आहेत. नागरिकांनी ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत निर्मिती करून त्याचा वापर टेरेस गार्डनमधील भाजीपाला तसेच सोसायटीमधील झाडांना करावा अशी संकल्पना आहे. यासाठी महानगरपालिकेच्या घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या १२०० चौरस फूट आकारमानाच्या टेरेसवर कंपोस्ट खत, शेणखत,पालापाचोळ्याचा वापर करून वाया गेलेल्या प्लॅस्टिक क्रेटचा पुनर्वापर करत त्यामध्ये वांगी, मिरची, टोमॅटो, कोबी फ्लॉवर, भेंडी, ढोबळी मिरची, शेवगा, गवती चहा, स्ट्रॉबेरी तसेच विविध वेलवर्गीय भाजीपाल्याची लागवड केली आहे. या पथदर्शक टेरेस गार्डनची उभारणी हौशी परसबागप्रेमींच्या सहवर्धन समुहाने केली आहे. याच पद्धतीने येत्या काळात पुणे शहरातील 15 क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शहराच्या विविध भागातील आठ सहकारी गृह निर्माण सोसायटींच्या टेरेस गार्डन विकसित करण्यात येणार आहे. या सर्व ठिकाणी समुहातर्फे नागरिकांना टेरेस गार्डनमध्ये हंगामनिहाय भाजीपाला लागवड आणि व्यवस्थापन, कंपोस्ट खत,गांडूळ खत निर्मिती, व्हर्टिकल गार्डन, जीवामृत आणि दशपर्णी अर्क वापर तसेच मधमाशीपालनाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त शंतनू गोयल, ज्ञानेश्वर मोळक, माधव जगताप, डॉ.केतकी घाडगे, किशोरी शिंदे, आय. एस. इनामदार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले आहे, अशी माहिती सहवर्धन समुहाचे सदस्य डॉ. राम दातार यांनी दिली.

