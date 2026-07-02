Pimpalgaon-Belasarwadi Road: दोन कोटींचा रस्ता पहिल्याच पावसात उखडला; पिंपळगाव–बेलसरवाडी मार्गावरील निकृष्ट कामावर प्रवाशांचा संताप

निरगुडसर : पिंपळगाव ते बेलसरवाडी रस्त्याच्या दिड किमी रस्त्यासाठी दोन कोटी निधी,नवीन तंत्रज्ञानानुसार कामासाठी पूर्णवेळ रहदारीचा असलेला रस्ता १५ ते २० दिवस बंद ठेवला,सिटीबी नुसार कामाचा पहिला टप्पा पूर्ण करून ८ इंच थर रस्त्यावर दिला आहे परंतु पहिल्याच पावसाने रस्त्याची वाट लागली आहे.रस्त्यावर खड्डेच खड्डे पडल्याने रस्त्याचा निकृष्ट दर्जा समोर आल्याने प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे. .आंबेगाव तालुक्यातील मंचर निरगुडसर रस्ता वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो या रस्त्यावर दुचाकी चारचाकी वाहनांची नेहमीच वर्दळ असते पिंपळगाव(आर के चौक) ते बेलसरवाडी(अरगडेवस्ती) या दीड किलोमीटर रस्त्याच्या कामासाठी दोन कोटी रुपये निधी मंजूर होऊन रस्त्याचे काम मागील महिन्यात संबंधित ठेकेदराने खूप उशिरा सुरू केले हे काम उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच सुरू होणे महत्त्वाचे होते परंतु उन्हाळ्याच्या शेवटी हे काम सुरू झाल्याने अवकाळीच्या धास्तीमुळे या कामावर डांबरीकरण करता आले नाही सध्या हा रस्ता पहिल्या पावसात पूर्णपणे उखडला आहे रस्त्यावर खड्डेच खड्डे तयार झाले असून प्रवासी वर्गाला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. .पिंपळगाव ते बेलसरवाडी या रस्त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरून सीटीबी पद्धतीने रस्ता तयार करण्याचं काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्फत संबंधित ठेकेदार करत आहे. १)पिंपळगाव ते बेलसरवाडी: दोन कोटी निधी. २)बेलसरवाडी ते निरगुडसर : (नवीन पुलासहित ): ४ कोटी ५० हजार. ३) पाच वर्षापूर्वी पिंपळगाव-निरगुडसर या रस्त्यावर पाच ते सहा वर्षापूर्वी ५ कोटी खर्च. .निरगुडसर येथील प्रवासी,रामानंद वळसे पाटील म्हणाले की, मागील महिन्यात मी या रस्त्यावरून प्रवास करत असताना रस्ता बंद होता त्यावेळी खूप दूरवरून प्रवास करत घरच्या पेशंटला मंचरला न्यावे लागले त्यानंतर पुन्हा या रस्त्यावरून प्रवास करण्याचा पुन्हा योग आला तर रस्त्यावर खड्डेच खड्डे,तुम्ही कामासाठी १५ ते २० दिवस रस्ता बंद ठेवता आणि नंतर तो एका पावसातच उखडतो. .सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता पी एन लोंढे म्हणाले की, पिंपळगाव(आर के चौक) ते बेलसरवाडी(अरगडेवस्ती) रस्त्याच्या दीड किलोमीटर कामासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी आहे हे काम आपण नवीन तंत्रज्ञानानुसार सीटीबी चा अवलंब करत आहे त्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून त्यावर आठ इंचाचा थर देण्यात आला आहे,सध्या पावसाळा असल्यामुळे आपल्याला यावर डांबर टाकता येणार नाही त्यामुळे पावसाळा संपल्यानंतर यावर डांबरीकरण करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.