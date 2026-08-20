Pimpalvandi Protest: पिंपळवंडीतील चिमुकलीवरील अत्याचार व हत्येच्या निषेधार्थ जनसागर उसळला; नराधमाला २० दिवसांत फाशीची जोरदार मागणी

पिंपळवंडी : येथील अल्पवयीन १० वर्षाच्या मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या व हत्येच्या निषेधार्थ पिंपळवंडी येथे गुरुवारी रात्री आयोजित करण्यात आलेल्या मुकमोर्चा आणि शोकसभेला हजारोंच्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. संपूर्ण परिसर त्या चिमुकलीला न्याय मिळालाच पाहिजे आणि नराधमाचा धिक्कार करणाऱ्या भावनांनी सुन्न झाला होता. या वेळी संतप्त ग्रामस्थांनी व विविध संघटनांनी गावातून मोर्चा काढत आरोपीला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्याची जोरदार मागणी केली..शोकसभेत पीडित चिमुकलीच्या आईने फोडलेला हंबरडा उपस्थितांची मनं हेलावून टाकणारा होता. माझी लेक आज त्या नराधमामुळे गेली. त्याला तडफडून मरताना मला पाहायचं आहे.मी एक आई आहे, तुम्हालाही मुली आहेत.तुम्ही तुमच्या मुलींना जपा असा आक्रोश करत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. आईच्या या आक्रोशाने शोकसभेत उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाचे डोळे पाणावले..या वेळी तालुक्यातील व बाहेरील विविध पक्षांचे नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या. उपस्थितांनी प्रशासनाकडे स्पष्ट आणि आक्रमक मागणी लावून धरली.हा खटला त्वरित फास्ट ट्रॅक कोर्ट वर चालवण्यात यावाखटल्याचे काम तातडीने पूर्ण करून नराधमाला २० दिवसांच्या आत फाशीच्या तख्तावर लटकवण्यात यावे. अशा विकृत मनोवृत्तीला समाजातून समूळ नष्ट करण्यासाठी आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे..दरम्यान गुरुवारी दुपारी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी पिंपळवंडी येथे भेट देऊन पीडित कुटुंबाच्या व ग्रामस्थांच्या भावना समजून घेऊन त्यांना विश्वास दिला की लवकरात लवकर हा खटला फास्ट ट्रॅक वर दाखल करण्यात येईल. पिंपळवंडीतील हा मुकमोर्चा अत्यंत शांततेत मात्र तीव्र आक्रोश व्यक्त करणारा ठरला. मूक मोर्चा नंतर गावातून कँडल मार्च काढण्यात आला..आमदार शरद सोनवणे यांनी सांगितले की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली असून लवकरात लवकर आरोपीला १५ दिवसात फाशी देण्यात येईल.कुटूंबातील सदस्याला शासकीय नोकरी मिळावी यासाठी प्रयत्नशील राहील..यावेळी पीडितेची आई व भाऊ ,आमदार शरद सोनवणे, शरद लेंडे,योगेश सूर्यवंशी,आनंद रासकर,सरपंच मेघा काकडे,सूरज वाजगे,सतीश कसबे,सोमनाथ माळी यांनी आपल्या भावना व्यक्त करत आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.