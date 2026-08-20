Junnar Protest: पिंपळवंडीतील दहा वर्षीय मुलीवरील अमानुष अत्याचार व हत्येच्या निषेधार्थ जुन्नरमध्ये महिलांचा मूक मोर्चा

जुन्नर : जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे दहा वर्षीय मुलीवर अमानूष अत्याचार करत तिच्या केलेल्या दुर्दैवी हत्येच्या घटनेच्या निषेधार्थ जुन्नर शहरात तीव्र निषेध करण्यात आला. या घटनेच्या निषेधार्थ तनिष्का गटाच्या प्रमुख डॉ. उज्वला शेवाळे यांच्या नेतृत्वाखाली तनिष्का गट व तुळजाभवानी महिला प्रतिष्ठान यांच्या वतीने महिलांचा मूक मोर्चा काढण्यात आला. तुळजाभवानी हॉस्पिटल, शंकरपुरा पेठ मार्गे तहसील कार्यालय असा शांततेच्या मार्गाने काढण्यात आला. या मोर्चात जवळपास तीनशेहून अधिक महिलांनी भाग घेतला. .मोर्चाच्या वतीने तनिष्का गटप्रमुख डॉ. उज्वला शेवाळे यांनी तहसीलदार रणजीत भोसले व पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांना निवेदन दिले. याबाबत डॉ. शेवाळे म्हणाल्या की, पिंपळवंडी येथे घडलेल्या घटनेमुळे महिला, महाविद्यालयीन व शाळकरी विद्यार्थीनी यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या घटनेतील आरोपीला तत्काळ फाशीची शिक्षा देण्यासाठी शासनाने फास्ट ट्रॅक कोर्टावर सुनावणी चालवावी. यापुढील काळात महिलांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी कठोर कायदे व जलदगतीने न्यायप्रक्रिया राबविण्याची मागणी यावेळी डॉ. शेवाळे यांनी केली..यावेळी नगरसेविका अंजली शिंदे, सुवर्णा जाधव, राजश्री खोंड , मनीषा काळे, डॉ. वैशाली गायकवाड, पुनम तांबे, अँड. सलमा सय्यद, स्मिता बोरकर, हाजरा इनामदार, परवीन मोमीन यांनी मनोगते व्यक्त करत या घटनेचा जाहीर निषेध व्यक्त केला..याप्रसंगी अनिता काजळे, वैष्णवी चतुर, कविता छाजेड, सरिता कलढोणे, उर्मिला थोरवे, अंजली दिवेकर, ज्योती मेहेर, प्रतिभा कबाडी, वनमाला लोणकर, स्मिता भांगे, नंदा हिरेमठ, ज्योत्स्ना देशपांडे, रेश्मा मेहेर, ज्योती पराड, विदुला रेणुकदास, दिपाली माळवदकर , नीलिमा जोशी, डॉ. नेहा हिरेमठ, डॉ. वैष्णवी शेवाळे, छाया जोशी, स्मिता हजारी, दीपिका तांबोळी, अनुराधा टाकळकर, कविता थोरात, रीना दुबे ,स्नेहल भगत, कविता राकेचा यांसह तनिष्का गट, तुळजाभवानी महिला प्रतिष्ठान यांच्या सदस्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.