पोलिस पास रद्द अन् पुढे झाले असे...

पिंपरी : साहेब येतील.. तेव्हा तुमच्या अर्जावर सह्या होतील, तोपर्यंत वाट पाहा.. असे शब्द गरजू लोकांना मदत करणाऱ्या स्वयंसेवी आणि सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांच्या कानावर पडत आहेत. त्यामुळे, सेवाभावी कार्यकत्यांना पालिकेत पासेससाठी ताटकळत थांबावे लागत आहे. पोलिसांनी जीवनावश्‍यक सेवा वगळता इतर पासेस रद्द केल्याने पालिकेने पासेस त्वरीत द्यावेत, अशी मागणी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात जीवनावश्‍यक सेवा सुरळीत चालाव्यात यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडून विविध कर्मचाऱ्यांबरोबरच गरजू लोकांना मदत करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था-संघटनांनाही पासेस देण्यात आले होते. मात्र, हे पासेस 22 एप्रिलपर्यंतच लागू राहणार आहेत. यानंतर, पालिकेकडून नव्याने पास घेणे संबंधित अस्थापनांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे, या स्वयंसेवी संस्थांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. शहरातील गरजू आणि गरीब लोकांना जेवण मिळावे यासाठी महापालिका आणि अप्पर तहसिलदार कार्यालय, पिंपरी-चिंचवडमार्फत स्वयंसेवी संस्था-संघटनांची बैठक बोलाविण्यात आली. त्या बैठकीत पालिकेने गरजू लोकांना जेवण, शिधा पोचविण्याचे आवाहन केले होते. तसेच शासकीय विभागासंदर्भातील अडचणी दूर करण्याचे आश्‍वासनही देण्यात आले होते. त्यानुसार, शहरात सुमारे दहाहून अधिक स्वयंसेवी संस्थांकडून गरजू लोकांना जेवण पुरविले जात आहे. काही स्वयंसेवी संस्थांना हे काम करताना पोलिसांकडून अडवणूक केली जात असल्याचा अनुभव येत आहे. त्यामुळे, काही संस्थांनी तहसिलदार कार्यालयाकडून पासेस घेतले आहेत. तर बाजारात चढ्या भावाने धान्य मिळत असल्याने काही संस्थांना जेवण बनविण्यात अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. महापालिकेने संस्थांना पासेस देण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरु करावी, पासेससाठी अर्ज आणि फोटो आदल्या दिवशी स्वीकारल्यावर लगेच दुसऱ्या दिवशी संस्थांना पासेस देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणीही संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. पोलिसांनी अगोदरचे पासेस रद्द केले आहेत. त्यामुळे, स्वयंसेवी संस्थांना पालिकेने त्वरीत आणि वेळेवर पासेस देण्याची गरज आहे. त्यासाठी एक खिडकी योजना चालू करावी. - दिनानाथ जोशी, लक्ष्य फाऊंडेशन, मोशी

Web Title: Pimpari people confused as police canceled other passes except for vital services