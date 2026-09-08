बांधकाम परवाना विभाग अधिकाऱ्यांची चौकशी करा

पिंपरी, ता. ८ : ‘‘पिंपरी चिंचवड महापालिका बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाला आहे. सहशहर आणि कार्यकारी अभियंता पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी पैसे मागत आहेत,’’ अशी तक्रार भाजपच्या एका नगरसेवकाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्यावर ‘‘या प्रकरणाची चौकशी करावी,’’ असे आदेश फडणवीस यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना दिले आहेत.
सहशहर अभियंता सुनील भागवानी आणि कार्यकारी अभियंता विजय सोनवणे यांच्यावर नगरसेवक तुषार हिंगे यांनी गैरव्यवहाराचे आरोप केले आहेत. ‘‘त्यांच्याकडून बांधकाम परवानगीसाठी फायलींमध्ये जाणीवपूर्वक तांत्रिक त्रुटी काढून मंजुरी लांबविली जाते. त्यानंतर फायली पुढे नेण्यासाठी चौरस फुटानुसार आर्थिक मागणी केली जाते. पैसे न दिल्यास मंजुरीची प्रक्रिया रेंगाळत ठेवली जाते. विकास प्रकल्पांतील मूळ नकाशे, रस्ते किंवा मंजूर आरक्षणांचा मुद्दा पुढे करून बांधकाम व्यावसायिकांची मानसिक व आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचाही आरोप आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली करून त्यांच्या मालमत्तेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबत सहशहर अभियंता भागवानी यांनी, ‘‘मला या विषयी काही माहिती नाही’’ असे सांगितले. तर कार्यकारी अभियंता विजय सोनवणे यांनी बोलण्यास टाळले.
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