गणेशोत्सवासाठी तीन हजारांहून अधिक पोलिसांचा फौजफाटा

पिंपरी, ता. १५ : गणेशोत्सव शांततेत पार पडावा, यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाने विशेष नियोजन केले आहे. आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध ठिकाणी दोन हजार ७२७ पोलिस अधिकारी व कर्मचारी, तसेच ५५० होमगार्ड तैनात करण्यात आले आहेत. त्याशिवाय ‘एसआरपीएफ’च्या दोन प्लाटून, बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (बीडीडीएस), चार आरसीपी आणि १७ स्ट्रायकिंग पथकेही सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. प्रमुख चौकांमध्ये वाहतूक पोलिसांचा बंदोबस्त राहणार आहे.
आयुक्तालयाच्या हद्दीत यंदा दोन हजार २५१ सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून गणेशोत्सव साजरा केला जाणार आहे. गणेशमूर्तींचे आगमन, प्रतिष्ठापना, दर्शनासाठी होणारी गर्दी तसेच विसर्जन मिरवणुका लक्षात घेऊन पोलिसांनी बंदोबस्ताची आखणी केली आहे. गर्दीची ठिकाणे, प्रमुख चौक, संवेदनशील परिसर आणि विसर्जन मार्गांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
६४ पोलिस निरीक्षकांची जबाबदारी
सहपोलिस आयुक्त, एक अपर पोलिस आयुक्त, सहा पोलिस उपायुक्त आणि नऊ सहाय्यक पोलिस आयुक्त बंदोबस्तावर नियंत्रण ठेवणार आहेत. त्यांच्यासोबत ६४ पोलिस निरीक्षक आणि २९१ सहाय्यक पोलिस निरीक्षक तथा पोलिस उपनिरीक्षक बंदोबस्ताची प्रमुख जबाबदारी सांभाळणार आहेत. प्रत्यक्ष बंदोबस्तासाठी दोन हजार ३५५ पोलिस अंमलदार तैनात करण्यात आले आहेत.
होमगार्डही मदतीला
गर्दीची ठिकाणे, सार्वजनिक गणेश मंडळांचा परिसर, प्रमुख चौक, संवेदनशील ठिकाणे आणि विसर्जन मार्गांवर पोलिसांच्या मदतीसाठी ५५० होमगार्ड तैनात करण्यात आले आहेत. ‘एसआरपीएफ’च्या दोन प्लाटूनसह बीडीडीएसची एक तुकडी सज्ज ठेवण्यात आली आहे. तसेच चार आरसीपी आणि १७ स्ट्रायकिंग पथके बंदोबस्तात असतील. गणेशोत्सवातील विविध कार्यक्रमांपासून विसर्जन मिरवणुकांपर्यंत कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पोलिसांकडून शहरातील संवेदनशील भागांवर करडी नजर ठेवण्यात येणार आहे.
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