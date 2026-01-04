टाकाऊ वस्तूंमधून आकर्षक कलाकृतींचा पुन्हा अविष्कार
पिंपळे गुरव, ता. ४ ः पिंपळे गुरव येथील जय भवानी विसर्जन घाट परिसरात पूर्वी मोठ्या प्रमाणात नित्य कचरा टाकला जात असल्याने अस्वच्छतेचे चित्र होते. मात्र, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानांतर्गत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत स्वच्छतेसोबतच सौंदर्यकरणावर भर देत या ठिकाणी उल्लेखनीय बदल घडवून आणला आहे.
महापालिकेच्या ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग क्रमांक २९ मधील जय भवानी विसर्जन घाटाचा जी.व्ही.पी. सुशोभीकरण व सौंदर्यकरण उपक्रमांतर्गत कायापालट करण्यात आला. कचरा निर्मूलन करून परिसर स्वच्छ केल्यावर रंगीत रांगोळी, कलात्मक सजावट व नियोजित मांडणी करण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत अभियानाचा संदेश देणारी आकर्षक रांगोळी, टाकाऊ प्लास्टिक बाटल्यांच्या पुनर्वापरातून साकारलेली सजावट, हंसाकृती शोभेच्या रचना तसेच रंगीत टायरमध्ये लावलेली झाडे यामुळे घाट परिसर अधिक सुंदर व चैतन्यमय झाला आहे.
या कलात्मक बदलांमुळे पूर्वी दुर्लक्षित असलेला हा परिसर आता नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. स्वच्छ, सुंदर आणि पर्यावरणपूरक सजावटीमुळे नागरिक येथे थांबून पाहत असून महापालिकेच्या या उपक्रमाचे परिसरातील रहिवाशांकडून कौतुक होत आहे. शहरातील विविध ठिकाणी अशाच प्रकारे कचरा निर्मूलन व सौंदर्यकरण केले जात असल्याने पिंपरी चिंचवडचे रूप अधिक खुलत असल्याचे सकारात्मक चित्र दिसून येत आहे.
याखेरीज ‘परिसर स्वच्छ ठेवा’, ‘इथे कचरा टाकू नये’, ‘स्वच्छ शहर सुंदर शहर’, अशा संदेशांनी सजलेले फलक लावून जागेचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. स्वच्छता व सुशोभीकरण मोहिमेत आरोग्य अधिकारी शांताराम माने, शंकर घाटे, रश्मी तुंडलवार, रमेश चव्हाण, राहुल ओव्हाळ, शिवाजी निम्हण, सुखदेव लोखंडे, विजय पेंडे आदी उपस्थित होते.
नागरिकांच्या सहभागाशिवाय कोणताही सामाजिक उपक्रम पूर्ण होत नाही. नागरिकांनी याची जाणीव ठेवून आपल्या शहराची स्वच्छता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करून स्वच्छतेसंदर्भातील कार्यवाहीची सुरुवात स्वतःपासून व परिसरातून करून प्रशासनास आवश्यक ते सहकार्य करावे.
- शांताराम माने, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालय
आरोग्य विभागाने स्वच्छता अभियान राबवण्याचा सुंदर असा उपक्रम राबविला आहे. नागरिकांनी घरातील कचरा गाडीतच टाकावा व परिसर स्वच्छ ठेवावा. आरोग्य विभागाने असे उपक्रम सातत्याने राबवावेत.
- देविदास राजपूत, स्थानिक नागरिक
