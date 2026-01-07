Ambegaon News : भूमिपूजन होऊन ५ महिने उलटले; पिंपळगाव–निरगुडसर ररस्त्याचे काम अद्याप सुरू नाही; प्रवाशांचा संताप!

निरगुडसर : भूमिपूजन होऊन पाच महिने झाले तरी अद्याप रस्त्याच्या कामाला मुहूर्त मिळेना,वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या आंबेगाव तालुक्यातील पिंपळगाव-निरगुडसर रस्त्याच्या कामासाठी साडेसहा कोटी रुपये निधी मिळाला परंतु रस्त्याचे काम काही सुरू होईना.पिंपळगाव ते निरगुडसर (ता.आंबेगाव) या सहा किमी रस्त्यावर खड्ड्यांमुळे प्रवास करणे म्हणजे एक प्रकारची कसरत बनली होती,याबाबत दैनिक सकाळ मध्ये वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने खडी,डांबर टाकून खड्डे बुजवले आहेत,परंतु त्याला देखील दीड महिना उलटला आता पुन्हा रस्त्यावर खड्डे पडू लागल्याने प्रवाशांचा प्रवास पुन्हा खडतर झाला आहे. .पिंपळगाव-निरगुडसर हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे येत असून हा रस्ता मंचर शहराकडे जाण्यासाठी जवळचा मार्ग असल्याने या रस्त्यावर प्रवाशांची मोठी गर्दी असते.यामध्ये दररोज प्रवास करणारे शेतकरी,दूध उत्पादक,नोकरदार,विद्यार्थी आदींचा समावेश आहे तसेच या मार्गावरच पुढे भीमाशंकर साखर कारखाना असल्याने या मार्गावर अवजड वाहनांची वर्दळ जास्त असते.या सहा किमी रस्त्यासाठी साडेसहा कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असला तरी सध्या या रस्त्यावरून प्रवासाची वाट बिकट आहे,अनेक वर्ष प्रवाशांनी खड्ड्यातून प्रवास केला..पिंपळी रस्ता काँक्रिटीकरण झाले पण अपघाताचे प्रमाण वाढले.दुरुस्ती केली परंतु पुन्हा खड्डे पडू लागल्याने प्रवाशांची वाट पुन्हा बिकट झाली आहे. चौकट:पिंपळगाव-खडकी येथील माजी उपसरपंच धनेश पोखरकर म्हणाले की,पिंपळगाव-निरगुडसर रस्त्याच्या कामासाठी साडेसहा कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे,कामाची निविदा देखील संबंधित ठेकेदाराला मिळाली आहे.भूमिपूजन होऊन पाच महिने झाले तरी अद्याप रस्त्याचे काम सुरू नाही,काम लवकर सुरू करावे. चौकट:सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता पी.एन. लोंढे म्हणाले की,पिंपळगाव ते निरगुडसर रस्त्यावरील खड्डे खडी आणि डांबर टाकून दीड महिन्यापूर्वी बुजवले आहे,ज्या ठिकाणी रस्त्यावर पाणी येत आहे त्याच ठिकाणी खड्डे पडले आहेत..पिंपळगाव ते निरगुडसर या सहा किमी अंतरासाठी साडेसहा कोटी रुपये निधी आहे,या मार्गावर ऊस वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत असून ही वाहतूक अन्य मार्गाने वळवण्याविषयी संबंधित साखर कारखान्यांशी पत्रव्यवहार सुरू आहे तरी या रस्त्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.