पिंपळगाव सोसायटीच्या अध्यक्षपदी महेश शिंदे

राहू, ता. ६ : पिंपळगाव (ता. दौंड) येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी महेश रामभाऊ शिंदे यांची तर उपाध्यक्षपदी योगिता अनिल फरगडे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे, अशी माहिती संस्थेचे सचिव गणेश पाडळे व सहसचिव नीलेश थोरात यांनी दिली.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफीचा पिंपळगाव विकास संस्थेच्या अनेक सभासदांना लाभ झाला असून संस्थेच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिंदे यांनी सांगितले.
यावेळी सतीश थोरात, राजेंद्र शितोळे, दीपक कापरे, रमेश अवाळे, विशाल चव्हाण, तात्यासाहेब ठोंबरे, सचिव गणेश पाडळे, सहसचिव नीलेश सुतार यांच्यासह सर्व संचालक मंडळ उपस्थित होते. पिंपळगाव सोसायटी ही परिसरात अग्रगण्य सोसायटी म्हणून नावारूपाला आलेली आहे.
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