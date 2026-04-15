Pune Crime: पिंपरीत आंब्याच्या आमिषाने अडीच वर्षांच्या चिमुरडीला खोलीत बोलावून लैंगिक अत्याचार; ४७ वर्षीय आरोपीला अटक

पिंपरी-चिंचवड शहरातील काळेवाडी परिसरातील एकतानगर भागात मानवी संवेदना हादरवून सोडणारी एक भयानक घटना समोर आली आहे. फक्त अडीच वर्षांच्या निरागस चिमुरडीला आंबा खाण्याचे आमिष दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. या प्रकरणी ४७ वर्षीय विजय भोसले या संशयित आरोपीला काळेवाडी पोलिसांनी ताबडतोब बेड्या ठोकल्या आहेत..निर्घृणपणे अत्याचारदुपारी एकच्या सुमारास ही घटना घडली. आरोपीने छोट्या मुलीला आंबा देण्याच्या बहाण्याने आपल्या खोलीत बोलावले आणि तेथे तिच्यावर निर्घृणपणे अत्याचार केला. मंगळवारी सकाळी मुलीला असह्य त्रास सुरू झाल्याने तिच्या पालकांनी तिला तातडीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी केलेल्या तपासणीत हा संतापजनक प्रकार समोर आला..रुग्णालयात उपचार घेत असताना मुलीच्या २८ वर्षीय आईने तिला विश्वासात घेऊन हळूच विचारले. तेव्हा चिमुरडीने सांगितले की, आरोपीने तिला घरी बोलावले आणि तेथे अत्याचार केला. घटनेच्या गांभीर्याने हादरलेल्या रुग्णालय प्रशासनाने तातडीने पोलिसांना सूचना दिली. काळेवाडी पोलिसांनी तत्परतेने एक पथक रुग्णालयात पाठवले तर दुसरे पथक थेट आरोपीच्या घरी धाड घालून त्याला जागेवरून अटक केली..काळेवाडी पोलिसांत फिर्याद दाखलपीडित चिमुरडीच्या आईने या प्रकरणी काळेवाडी पोलिसांत फिर्याद दाखल केली आहे. संपूर्ण परिसरात या घटनेमुळे तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अशा घटनांमुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे नागरिक बोलत आहेत..ही घटना केवळ एक अपराध नव्हती, तर माणुसकीला काळिमा फासणारी कृत्य होतं. आंब्याच्या गोड आमिषाने निरपराध बालकाला फसवणे हे किती घाणेरडे आणि निंदनीय आहे, याची कल्पना करवत नाही. पोलिसांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे आरोपीला ताब्यात घेण्यात यश आले, तरीही अशा घटनांमुळे पालकांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे..शहरातील प्रत्येक बालक सुरक्षित वाटावा, यासाठी प्रशासनाने कडक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या नराधमाच्या कृत्याने एकतानगर भागातील शांत वातावरण पूर्णपणे बिघडले आहे. पोलिस तपास सुरू असून, आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.